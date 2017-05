Sécurité nationale: les Canadiens tiennent profondément à leurs droits et libertés

Un rapport sommaire des consultations menées par le gouvernement fédéral en matière de sécurité nationale conclut que la majorité des répondants optent pour la protection des droits et des libertés individuels plutôt que pour l’attribution de pouvoirs supplémentaires aux organismes de sécurité nationale et aux corps policiers.

Prévention du terrorisme, lutter contre la radicalisation

Le rapport publié ce vendredi souligne que les Canadiens veulent que le gouvernement fédéral concentre ses efforts sur la prévention du terrorisme par des mesures visant à lutter contre la radicalisation menant à la violence.

Il est question ici notamment des campagnes de sensibilisation et d’éducation dans le contexte de la diversité culturelle canadienne et de soutien amélioré aux nouveaux immigrants, surtout à ceux issus de groupes à risque.

De plus, les répondants veulent que le gouvernement concentre ses efforts sur l’amélioration des programmes sociaux ayant trait à la santé, santé mentale comprise, et au logement.

Application de la loi et sécurité nationale : de nouveaux pouvoirs?

Il est à noter que la grande majorité de ceux et celles qui se disaient prêts à accepter de nouvelles mesures et de nouveaux pouvoirs pour les organismes d’application de la loi et de sécurité nationale. De plus, les répondants ont aussi insisté pour qu’il y ait une surveillance supplémentaire et une plus grande transparence.

58 000 réponses et 17 000 courriels

Le gouvernement a reçu dans le cadre de ces consultations plus de 58 000 réponses à un questionnaire en ligne et plus de 17 000 courriels.

Il y a également eu nombre d’assemblées publiques, des tables rondes et d’autres mécanismes de consultation qui ont été organisés.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale prévoit déposer un projet de loi le mois prochain.

RCI, PC, Gouvernement du Canada