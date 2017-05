Le Capitaine Canuck et la renaissance des superhéros canadiens

Un nouveau chapitre dans l’histoire du gentil superhéros canadien le Capitaine Canuck pourrait s’écrire sous peu. Après plusieurs tentatives n’ayant pas totalement réussi à faire prendre l’envol à ce personnage, l’éditeur des bandes dessinées Chapterhouse a de grands projets pour ce héros qui sera la tête d’affiche d’un univers similaire à celui des Avengers ou X-Men, mais entièrement canadien.

L’auteur de l’actuel Capitaine Canuck, Kalman Andrasofszky, a dit à nos collègues de CBC être tout à fait prêt à développer un concept de monde où des hommes et femmes aux pouvoirs extraordinaires combattent les vilains, à la canadienne.



« Le concept d’un univers des superhéros était une sorte d’apocryphe nerd et obscur et il y a dix ans », affirme Kalman Andrasofszky, rédacteur en chef de Chapterhouse et auteur actuel du Capitaine Canuck. « Et maintenant, ma mère sait qui sont les Avengers parce que les films de Marvel mettent ces univers partagés sur l’écran.»

Au cours des dernières années, Chapterhouse a construit cet univers des héros qu’on a nommé The Chapterverse, en acquérant les droits d’utilisation des personnages de superhéros canadiens ainsi qu’en allant chercher de créateurs/auteurs talentueux de comics.

The Chapterverse

Ce monde unique et parfaitement canadien qui prend place à l’intérieur des bandes dessinées faites ici, est composé bien sûr du Capitaine Canuck, mais aussi de Freelance, le deuxième héros de bande dessinée canadien jamais créé. Freelance est de retour en tant que protagoniste d’une nouvelle série d’aventures avec son style de globe-trotteur décontracté.

Par ailleurs, une toute nouvelle histoire de groupe Agents of PACT où l’on retrouve plusieurs héros des aventures du Capitaine Canuck commence à être publiée. Sans oublier Northern Light, une épopée épisodique de science-fiction décrite par son créateur, Kalman Andrasofszky, comme « une histoire rappelant Scarface mais dans l’espace ».

Et, il y aura peut-être aussi Nelvana of the Northern Lights, une superhéroïne canadienne, la première en son genre, qui pourrait éventuellement jouer un rôle important dans la renaissance de cet univers partagé de comics canadiens. Elle qui a été en 2013 l’objet d’une campagne de sociofinancement pour la réédition des bandes desinées originales, lancée par Hope Nicholson, auteure de The Spectacular Sisterhood of Superwomen: Awesome Female Characters from Comic Book History. Le projet de réédition a été entièrement financé dans les cinq jours suivant le lancement de la campagne.

Ce n’est pas la première fois…

Créer un projet de cette envergure est une idée ambitieuse puisqu’à d’autres moments de l’histoire des comics canadiens, des échecs se sont suivis en raison de la force de l’industrie de la bande dessinée chez nos voisins du sud. Mais, aucun de ces antécédents ne décourage le PDG de Chapterhouse, Fadi Hakim, qui est la personne responsable de l’acquisition des droits du Capitaine Canuck de son créateur original, Richard Comely, et du personnage Northguard.

Il dit ne pas être intimidé par l’histoire des échecs puisqu’il pense que The Chapterverse pourrait être la clé pour aider à supporter ce nouvel effort où les précédentes ont échoué. Hakim s’est confié à CBC.

« Je pense que Richard [Comely] voulait faire cela dans les années 70 », dit Hakim. « Je sais combien il est difficile de le faire en ce moment, je ne peux même pas imaginer combien il était difficile de faire à l’époque ».

En 2013, Hakim a lancé une série Web Captain Canuck financée par le public. L’année suivante, Hakim a célébré les 40 ans du capitaine en lançant une nouvelle série de bandes dessinées. Et lors de la campagne de sociofinancement de son projet, il a fait une intéressante découverte :

« Lorsque nous avons fait notre campagne Indiegogo pour la série Web, nous avons découvert que 35 pour cent des personnes qui nous appuyaient étaient aux États-Unis », dit-il. « Et plus de 15% provenaient d’ailleurs dans le monde. Cela nous amène à croire qu’il y a beaucoup de Canadiens à l’extérieur qui sont fiers d’être canadiens ».

À son avis, cela peut probablement vouloir aussi dire que le public à l’international mondial de la bande dessinée canadienne aidera à soutenir The Chapterverse, et même si le passé n’est pas de son côté, il n’est pas inquiet.

Paloma Martinez avec des informations de Luke Williams, producteur pour CBC Radio et de la maison d'édition de comics Chapterhouse.