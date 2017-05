Tam-Tam Canada, édition du dimanche 21 mai 2017 : jusqu’où irait-on pour ses enfants?

Aujourd’hui à Tam-Tam:

Jusqu’où iriez-vous pour vos enfants?

D’emblée, on répondrait « jusqu’au bout du monde et plus loin encore ».

Au cœur des trois premiers besoins de base – se nourrir, se loger, se reproduire – – nos enfants, du moins pour les parents « normalement » constitués, sont pour beaucoup nos raisons de vivre.

« Jusqu’au bout du monde et plus loin encore ».

L’idée de cette question et le thème de ce Tam-Tam d’aujourd’hui m’est venu samedi soir dernier, lors de la diffusion d’un reportage d’une tendresse infinie, doublée d’un enjeu sociétal profond ans le cadre de la série télé « 1001 vies » à Radio-Canada, notre diffuseur national.

Le reportage en question, « Je veux savoir », a été réalisé par notre collègue journaliste Émilie Dubreuil.

C’est une histoire poignante d’un couple qui décide de quitter leur communauté, de rompre carrément avec famille, amis, traditions et tout ce qu’ils connaissent pour que leurs quatre enfants puissent accéder à une éducation séculière.

Ce qu’on vous propose également :

Quand on évoque le patrimoine religieux de Montréal, on pense tout de suite à l’oratoire Saint-Joseph sur le mont Royal ou encore à la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal.

Mais il y a une centaine d’autres lieux à découvrir.

C’est ce que propose Siham Jamaa dans le livre Montréal – Un patrimoine religieux à découvrir publié aux éditions Ulysse avec la collaboration du Conseil du patrimoine religieux du Québec et Tourisme Montréal.

La pérennité rassembleuse du patrimoine religieux de Montréal, un dossier signé Maryse Jobin.

Frédéric Fortin est un ex-décrocheur qui a lancé une idée folle, les Trésors du futur, une librairie de livres d’occasion.

Outre la vente de livres usagés, Frédéric Fortin a lancé récemment un projet un peu fou : 100 000 livres à donner!

Après plusieurs années d’un parcours atypique entre le combat en arts martiaux mixtes, l’activisme et l’entrepreneuriat, l’auteur-compositeur AKAWUI est fin prêt pour une nouvelle aventure.

Pour son nouvel EP « INTERTRIBAL », ce multi-instrumentiste et compositeur a voulu suivre ses racines dans la musique autochtone, en insufflant une nouvelle vie aux rythmes andins en les fusionnant à divers genres musicaux.

Paloma Martinez est allée à la rencontre de cette nouvelle production d’AKAWUI.