Événements grand public et sécurité, des approches différentes selon l’endroit au Canada

La façon d’assurer la sécurité semble être différente au pays selon le type et l’endroit où les événements sont présentés.

C’est ce qui ressort d’un tour d’horizon rapide effectué auprès d’organisateurs du milieu culturel et sportif d’ici après l’attentat d’hier à Manchester en Angleterre après un concert de la vedette pop Ariana Grande.

Pour l’important promoteur montréalais Evenko, qui s’occupe de gérer des spectacles au Centre Bell et des festivals en plein air comme Osheaga et Heavy Montréal, pas question de dévoiler les plans de sécurité par mesure de prévention

Le groupe événementiel rappelle cependant que la sécurité et la santé du public et des employés qui travaillent lors de ces événements est une priorité.

À Québec, dans la capitale nationale de la province portant le même nom, il n’y aura pas de changements prévus pour l’instant pour ce qui est des mesures de sécurité lors de la 50e édition du Festival d’été 2017.

Ce festival très couru qui débutera le 6 juillet prochain, et qui recevra entre autres le groupe britannique The Who, a dit ne pas avoir l’intention de faire des modifications aux mesures de sécurité.

Le Festival d’été dit vouloir continuer d’accepter les sacs à dos sur les différents sites. Une décision qui aurait été prise en consultation avec Martin Sirois, propriétaire de la firme de sécurité Sirois, qui fait affaire avec le Festival d’été de Québec.

Son de cloche différent à Ottawa. la capitale du Canada, où se déroule ce soir un match de hockey de l’Association de l’Est de la LNH entre les Sénateurs d’Ottawa et les Penguins de Pittsburgh.

Le Centre Canadian Tire, où aura lieu le match entre Ottawa et Pittsburgh, a modifié ses mesures de sécurité. Une nouvelle qui a été confirmée par le maire d’Ottawa Jim Watson.

Dans la plus grande ville du pays, Toronto, les mesures de sécurité seront renforcées pour les prochains spectacles au Air Canada Centre par contre il n’y aura pas de mesures supplémentaires au Rogers Centre où les Blue Jays disputent leurs matchs de baseball.

