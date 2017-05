Explosion à Manchester : Réactions et solidarité canadienne

Aux dernières nouvelles, l’explosion au Manchester Arena où venait d’accorder un concert de la vedette Ariana Grande a fait au moins 22 morts et 59 blessés. La police britannique considère la déflagration comme étant d’origine terroriste.

Justin Trudeau dans une église de Montréal mercredi 17 mai. © PC / Paul Chiasson

« Les Canadiens ont appris avec horreur l’attentat survenu à Manchester ce soir. Que vos pensées accompagnent les victimes et leur famille », a déclaré hier soir le premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Nous tentons encore de déterminer si des Canadiens ont été touchés par les événements », a fait savoir le premier ministre du Canada Justin Trudeau dans un communiqué.

Il ajoute que les ressortissants canadiens au Royaume-Uni qui ont besoin d’une aide consulaire d’urgence doivent s’adresser au « haut-commissariat du Canada en composant le 0207 004 6000 » ou au « Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada, que l’on peut joindre en tout temps en composant sans frais le 00-800-2326-6831 ou à frais viré au +1 613 996-8885 » ou en envoyant un courriel à sos@international.gc.ca.

#Manchester

Plusieurs parents et amis inquiets se sont précipités sur Twitter et sur d’autres réseaux sociaux pour solliciter l’aide du public en utilisant le mot-clé Manchester afin d’avoir des nouvelles d’un de leurs proches qui assistait au concert. Peter Byrne/PA via Associated Press

Le premier ministre du Québec réagit

Philippe Couillard © La Presse canadienne

Il faut continuer à vivre et à assumer notre mode de vie malgré les menaces d’attentat, a commenté le premier ministre Philippe Couillard, tôt mardi matin, après avoir appris qu’un attentat terroriste avait été commis à Manchester, en Grande-Bretagne.

Ce nouvel attentat doit nous inciter à combattre «sans concession» le terrorisme et à tout mettre en oeuvre pour le prévenir, a-t-il ajouté, lors d’une mêlée de presse, à l’Université de Tel-Aviv.

Rien n’indique, quelques heures après l’attentat, qu’il y ait des Québécois parmi les victimes, a-t-il dit, après avoir contacté la Délégation générale du Québec à Londres. Aucun membre du personnel de la délégation n’était à Manchester au moment du drame, survenu durant un concert.

Les terroristes «veulent dénormaliser ces activités-là et nous amener à craindre d’y participer», a-t-il dit. «Il ne faut certainement pas leur donner cette victoire-là. Il faut continuer à vivre, et assumer notre société ouverte et démocratique», a clamé M. Couillard, qui poursuit jusqu’à jeudi une mission en Israël et en Cisjordanie.

Aux bureaux de la délégation à Londres, de même qu’à l’Assemblée nationale, le drapeau du Québec sera mis en berne.

Vidéo amateur filmée avant et après l’explosion – 1:47



RCI avec Radio-Canada, CBC et La Presse canadienne

Sur le même thème

L’attaque de Manchester suscite une vague d’indignation dans le monde – Radio-Canada

Des témoins racontent l’horreur à Manchester – Radio-Canada

Cinq attentats terroristes récents à Londres – Radio-Canada