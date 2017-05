Parkinson et Alzheimer : des tiques à l’origine de milliers de mauvais diagnostiques

Les Canadiens ont découvert l’existence de cette maladie que depuis 3 à 5 ans alors que les autorités du Center for Disease Control aux États-Unis confirmaient qu’il y avait probablement eu des milliers d’erreurs de diagnostic.

Des deux côtés de la frontière, les médecins américains et canadiens ont par mégarde sous-évalué pendant des dizaines d’années la prévalence de la maladie de Lyme pendant des dizaines d’années.

Des patients que l’on croyait atteints de la sclérose en plaques, de la maladie d’Alzheimer, du syndrome de fatigue chronique ou de la maladie de Parkinson souffraient probablement de la maladie de Lyme dont les symptômes sont souvent semblables.

Plutôt que les quelque 30 000 cas déclarés annuellement, l’incidence réelle de la maladie se rapprocherait des 300 000 cas par année en Amérique du Nord.

La maladie de Lyme se répand toujours un peu plus au Canada

La maladie de Lyme est présente en ce moment au sud de la Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.

Au fur et à mesure que le climat change à travers le pays en raison du réchauffement climatique, la maladie de Lyme se répand.

En 2015, quelque 700 nouveaux cas ont été recensés par l’Agence de santé publique du Canada. En 2009, l’Agence n’en dénombrait que 140.

Les Canadiens pourraient s’attendre dans 10 ans a entre 10 mille et 20 mille nouveaux cas par an.

Le saviez-vous?

– La maladie de Lyme est une maladie grave découverte en 1982.

– À l’époque, l’infection avait causé plusieurs problèmes arthritiques chez des enfants de la ville de Lyme, au Connecticut. La maladie entraîne aussi des complications cardiaques et neurologiques.

– Les tiques sont petites, leur taille variant de celle d’une graine de pavot à celle d’un pois.

– La taille de la tique varie selon son âge et selon qu’elle s’est ou non nourrie récemment.

– La morsure est généralement indolore; vous pouvez donc ne pas savoir que vous avez été mordu.