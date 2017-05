Ouverture de C2 Montréal : adieu cynisme, allô nouvelles idées!

C’est mercredi que commence la 6e édition de C2 Montréal, un géant remue-méninges qui chaque année réunit plus de 6000 entrepreneurs et innovateurs. C2 Montréal se vante d’être une conférence d’affaires, seulement différente.

Avec le thème en 2017 « Les écosystèmes et leurs évolutions », ainsi que la première édition du Forum sur l’intelligence artificielle, C2 intègre en 2017 des conférences et des panels de discussion pendant trois jours. De cadres, des visionnaires globaux, des créatifs, des icônes entrepreneuriales venant de 50 pays et plus de 20 industries différentes participeront à des exercices collaboratifs tels que des braindates (rendez-vous entre deux cerveaux), des laboratoires, des ateliers et des conférences magistrales.

« Dans un monde de faits alternatifs et de post-vérités, celle-ci pourrait être la conférence la plus réelle à laquelle vous assisterez toute l’année, explique Génifère Legrand, vice-présidente de Création & Contenu de C2. Au-dessus et au-delà de l’incroyable spectacle, C2 est connu pour aider les participants à obtenir des idées significatives sur ce que l’avenir réserve. Comme toujours, nous défions tous les participants de rapporter leurs découvertes et de partager avec nous les concepts les plus stimulants qu’ils ont explorés. »

Du laboratoire expérientiel, « Cake » (où faire un gâteau géant devient une expérience sensorielle, par l’artiste de la gastronomie Nico Fonseca) à « Chatbot » (qui met l’accent sur le rôle de l’intelligence artificielle dans nos expériences quotidiennes) et aux ateliers participatifs qui abordent des sujets tels que la génération d’idées, l’ère numérique et la créativité collaborative, les activités innovatrices ne manquent pas à C2 Montréal.

Quelques-uns des conférenciers de la 6e édition :

Steve Wozniak, cofondateur, Apple Computer et scientifique en chef, données primaires

Jade Raymond, vice-président et directeur général du groupe, Motive Studios, Visceral Games et Star Wars à Electronic Arts

Linda Boff, Directeur Marketing, Général Électric

Nicola Farinetti, PDG, Eataly USA

Laura Henderson, SVP de Marketing, BuzzFeed

Réalisateur de la réalité alternative Tim Kring, Scénariste et Producteur de télévision

Humanitaire en matière de brevets, Dean Kamen

Président, DEKA & Fondateur, PREMIER

Monika Bielskyte, Stratège créatif et fondateur, ALLFUTUREEVERYTHING

Ebbe Altberg, PDG, Linden Lab

Randi Zuckerberg, fondateur et chef de la direction, Zuckerberg Media

Chris Burch, PDG, Burch Creative Capital

Le champion du monde UFC, Georges St-Pierre

