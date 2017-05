Un printemps trop pluvieux nuit aux producteurs de canola canadien

Les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, principales exportatrices de canola dans le monde, seront aux prises mercredi et jeudi respectivement avec de fortes pluies. Ce sera un dur coup pour les agriculteurs de la région qui n’ont pas pu récolter tout leur canola et leur blé l’automne dernier en raison de conditions humides qui se sont étendues jusqu’au printemps 2017.

« Il y a beaucoup de gens qui viennent à peine de commencer [à semer], a déclaré Laramie Eyben, qui travaille ses terres près de Vermilion, en Alberta, et dont les champs sont trop fangeux pour le traverser à pied. Il y aura des gens qui n’obtiendront même pas la moitié de leurs cultures semées. »

Un champ de canola © DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Les réseaux d’information météorologiques sont unanimes, il y a beaucoup trop de pluie cette année.

« Les deux tiers du nord de l’Alberta ainsi que le nord de la Saskatchewan n’ont pas besoin d’une seule goutte de pluie. Tout est en trop », a dit Drew Lerner, météorologue agricole senior de World Weather inc.

De manière générale, la période de semence prend fin en mai dans cette région des Prairies canadiennes. Cette année, cependant, seulement 31 % des terres agricoles de l’Alberta ont été plantées jusqu’au 16 mai, soit moins de la moitié de la moyenne des cinq dernières années, a annoncé le gouvernement provincial. Le rythme est plus près de la normale en Saskatchewan.

Les agriculteurs de l’Alberta ont jusqu’au 5 juin pour planter des céréales et du canola pour se qualifier pour une assurance sur la qualité des cultures et jusqu’au 20 juin pour être admissibles à l’assurance-rendement.

L’agence gouvernementale Environnement Canada a confirmé les prévisions mardi pour 30 à 75 mm (1,2 à 3 pouces) de pluie pour le centre-ouest de l’Alberta jusqu’au mercredi en soirée.

