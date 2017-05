Au tour du père de la ministre de la Justice de critiquer l’enquête nationale sur les femmes autochtones

Le drame des femmes et des filles autochtones canadiennes violentées et assassinées prend une couleur très personnelle pour la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, dont le père vient de qualifier l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées de « farce énorme ».

Dans un message sur Facebook, Bill Wilson, un chef héréditaire autochtone, affirme qu’il est temps que les commissaires de l’enquête démissionnent. Il estime qu’ils ont « échoué misérablement ».

M. Wilson est loin d’être le premier à critiquer depuis quelque temps le déroulement cette enquête nationale. Des proches des victimes et des militants autochtones se sont montrés de plus en plus mécontents face à la lenteur des travaux et ce qu’ils estiment être un manque de communication.

Considérant le statut de chef autochtone de M. Wilson et ses liens avec la ministre responsable de l’enquête, ses critiques pèsent lourd dans la balance. Le chef s’est notamment rendu célèbre dans les années 1980 pour avoir été à couteaux tirés avec le père de l’actuel premier ministre, l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau.

Réaction de la fille de Bill Wilson

La ministre Wilson-Raybould a assuré mercredi qu’elle demeurait pleinement engagée à mettre fin à la tragédie qui touche les communautés autochtones. Réagissant par communiqué, elle a dit respecter le point de vue de son père, ajoutant que celui-ci s’exprimait en son propre nom.

« Nous n’avons pas parlé de l’enquête », a-t-elle spécifié.

La semaine dernière, la commissaire en chef Marion Buller a tenu une conférence de presse à Vancouver pour répondre aux critiques à l’endroit du processus qu’elle chapeaute. Elle a plaidé pour une plus grande communication, comme les audiences publiques doivent s’ouvrir à Whitehorse la semaine prochaine.

Le gouvernement libéral a alloué un budget de 53,8 millions de dollars à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui doit durer deux ans.

Repères…

600 femmes portées disparues ou assassinées

– Selon l’Assemblée des Premières Nations, quelque 600 femmes autochtones ont été portées disparues ou assassinées au cours des deux dernières décennies.

– L’Assemblée et d’autres groupes revendiquent depuis 2012 une commission d’enquête nationale à ce sujet, ce qu’Ottawa a toujours refusé.

– Un rapport de 2009 de Statistique Canada révélait que les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles que les femmes non autochtones à déclarer être victimes de violence.

– Elles sont aussi surreprésentées à titre de victimes d’homicides. Des femmes autochtones assassinées ou disparues.Photo Credit: CBC

