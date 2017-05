Licence provisoire accordée à Rogers pour la mise en place d’une télévision multilingue et multiethnique au pays

Le 15 mai dernier, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a approuvé, en partie, une demande de Rogers Media inc. en vue d’exploiter un service national de télévision offrant une programmation multilingue et multiethnique comprenant des émissions de nouvelles et d’information. La chaîne sera appelée OMNI Regional pour une période de licence de distribution obligatoire de trois ans, débutant le 1er septembre 2017 et terminant le 31 août 2020.

Rogers Média, qui a présenté une demande pour exploiter un service multilingue et multiethnique dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, proposera dans OMNI Regional une programmation qui sera divisée en quatre signaux locaux : Colombie-Britannique, Alberta et Ontario. Le quatrième signal, distribué dans la province de Québec, sera fourni par ICI Québec.

« Les communautés ethniques et allophones du Canada n’ont pas accès à suffisamment d’émissions de nouvelles et d’information multilingues présentées d’un point de vue canadien. En approuvant la licence et la distribution obligatoire d’OMNI Regional, nous répondons à un besoin urgent. Toutefois, nos normes pour la distribution obligatoire dans tout le pays sont rigoureuses. Rogers devra pallier les lacunes de son service OMNI et se mesurer à d’autres demandeurs pour avoir le privilège de rejoindre l’ensemble des Canadiens. » Jean-Pierre Blais, président et premier dirigeant, CRTC

Le CRTC reconnaît qu’il est urgent et très important d’offrir aux diverses communautés ethniques canadiennes l’accès à une programmation multilingue, particulièrement des émissions de nouvelles et d’information réalisées d’un point de vue canadien, sans qu’elles aient à payer pour des services et forfaits additionnels. À titre provisoire, le CRTC a approuvé la licence et la distribution obligatoire d’OMNI Regional sur tous les forfaits de télévision numérique de base au Canada. Cependant, le CRTC craint toutefois que ce service proposé par Rogers Media ne réponde pas entièrement aux besoins des Canadiens. Pour cette raison, OMNI Regional bénéficie d’une distribution obligatoire pour une période de trois ans seulement.

Fils-réseau connectés à un superordinateur d’un service télévisuel multilingue. © PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images

La licence d’OMNI Regional ne sera pas renouvelée automatiquement après la période transitoire. Une demande devra être présentée pour considération dans le processus public concurrentiel.

Le CRTC accepte les demandes pour un nouveau service national multilingue et multiethnique jusqu’au 18 août 2017. Lorsqu’il évalue les demandes de distribution obligatoire, le CRTC prend en considération divers critères précis et détermine si le service : sert à sauvegarder, à enrichir et à renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada;

fait appel aux sources locales, régionales, nationales et internationales;

reflète et renforce la dualité linguistique et la diversité ethnoculturelle du Canada, y compris la place particulière des peuples autochtones dans la société canadienne. Dans sa demande, Rogers Média s’est engagé à : consacrer 80 % de la grille de programmation d’OMNI Regional à la présentation d’émissions à caractère ethnique et 50 % à des émissions en langue tierce;

consacrer 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la présentation de programmation canadienne;

de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion à la présentation de programmation canadienne; cibler chaque mois, dans sa programmation, 20 groupes ethniques distincts, dans 20 langues distinctes; un maximum de 16 % des émissions sera diffusé dans une langue donnée, le tout mesuré sur chaque mois;

consacrer au moins 40 % des revenus annuels d’OMNI Regional à la production de programmation canadienne;

dépenser 2,5 % de ses revenus pour des émissions d’intérêt national (EIN) composées de dramatiques et de documentaires canadiens originaux à caractère ethnique ou en langue tierce;

s’assurer que 100 % de ses EIN proviendront de producteurs indépendants;

supprimer toute la programmation à créneaux fixes américaine non pertinente aux communautés ethniques ou de langues tierces et s’assurer qu’au plus 10 % de la programmation diffusée chaque mois par OMNI Regional est américaine. De plus, Rogers Média s’est engagé à produire : émissions quotidiennes de bulletins de nouvelles nationales de 30 minutes, sept jours sur sept, en italien, mandarin, cantonais (produits à Toronto avec des contributions de Vancouver et des journalistes à Montréal, Ottawa, Edmonton et Victoria) et en pendjabi (produits à Vancouver avec des contributions de Toronto et des journalistes à Victoria, Edmonton, Ottawa et Montréal); émissions quotidiennes d’actualités locales de 30 minutes chacune, cinq jours par semaine en mandarin, pendjabi et cantonais (produites à Toronto et à Vancouver); série nationale d’affaires culturelles produite en Alberta et visant à présenter les contributions culturelles et sociales significatives des communautés ethnoculturelles du Canada;