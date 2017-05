Nouvel investissement pour améliorer l’approvisionnement en eau potable d’une communauté autochtone en Alberta

Le gouvernement canadien a annoncé mercredi un investissement majeur pour la construction d’une canalisation d’eau, d’un réservoir et d’une station de pompage qui contribueraient avec une source durable d’approvisionnement en eau potable de la nation crie d’Enoch de l’Alberta.

Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités au nom de Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, s’est joint au chef Billy Morin pour annoncer la mise sur pied d’un projet qui permettra de raccorder Enoch au réseau d’alimentation en eau de la ville d’Edmonton. Cela permettra également de veiller à ce que la collectivité en pleine croissance ait désormais accès à une eau potable salubre et fiable. Le gouvernement du Canada envisage d’investir environ 12,5 millions de dollars pour contribuer à l’achèvement du projet.

« Nipy Pimatan – L’eau, c’est la vie. En plus d’apporter l’eau potable à notre village, cette expansion contribuera au développement économique et permettra de forger des partenariats avec le comté de Parkland », a dit Bill Morin, chef de la nation crie d’Enoch.

Lors de la présentation du Budget 2016 du gouvernement canadien, un chapitre entier était dédié au projet « Un avenir meilleur pour les peuples autochtones ». Ce volet du budget Trudeau vise entre autres l’amélioration des conditions d’accès à l’eau dans les communautés autochtones, particulièrement celles qui sont éloignées des grands centres urbains.

Source : Gouvernement du Canada | AQEP : Avis sur la qualité de l'eau potable

L’accès à l’eau potable dans l’ensemble des communautés autochtones du pays

Selon les informations publiées par Radio-Canada en février dernier, 71 Premières Nations étaient soumises à un avis de faire bouillir l’eau depuis un an ou plus au Canada. Depuis novembre 2015, 18 avis ont été levés. Ainsi, les communautés ont pu boire à nouveau l’eau du robinet. Mais 12 autres avis ont été rajoutés dans le même temps, selon les récents chiffres fournis par le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, a mentionné le radiodiffuseur public au début de 2017.

Mais, déjà en 2015, une enquête de Radio-Canada avait conclu que 65 % des Premières Nations canadiennes manquaient d’eau potable dans leurs communautés. On rapportait que c‘était en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick que le problème était le plus criant : 93 % des Premières Nations dans ces provinces n’avaient pas pu consommer l’eau du robinet pendant au moins un an entre 2004 et 2014.

En février 2017, le gouvernement canadien avait réitéré son engagement à mettre fin aux avis sur la qualité de l’eau potable (AQEP) à long terme d’ici cinq ans. Et en date du 31 mars 2017, on avait émis dans 89 communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle :

37 AQEP à court terme pour informer les résidents d’un problème temporaire de qualité de l’eau dans un réseau donné

100 AQEP à long terme pour informer les résidents que l’avis était en vigueur pendant plus d’un an

Les AQEP chez les Premières Nations de la Colombie-Britannique et les communautés du Conseil tribal de Saskatoon ne sont pas inclus dans ces chiffres.

Il faut savoir que ces avis sur la qualité de l’eau potable sont établis en fonction des résultats d’analyses de la qualité de l’eau. Ils sont émis pour empêcher le public de boire de l’eau qui est potentiellement insalubre ou confirmée comme étant insalubre.

Les nouveaux investissements

Dans le cadre du budget de 2016, le Canada s’est engagé à mettre fin, d’ici cinq ans, aux avis concernant la qualité de l’eau potable à long terme touchant les réseaux financés par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) dans les réserves. Il est en bonne voie de tenir cet engagement.

Dans le cadre de la phase 1 du plan d’infrastructure à long terme Investir dans le Canada annoncé dans le budget de 2016, le gouvernement fournit un montant de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour les collectivités des Premières Nations, afin d’améliorer considérablement l’infrastructure d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves, d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des installations et de renforcer les capacités en améliorant la formation offerte aux opérateurs de réseaux.

À ce jour, un financement ciblé de 275,7 millions de dollars a été consenti pour soutenir des 201 projets axées sur l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées. Parmi ces projets, 29 visent à mettre fin à 44 avis concernant la qualité de l’eau potable à long terme dans 28 collectivités. Au total, ces investissements profiteront à 159 collectivités comptant plus de 196 000 personnes.

Pour en savoir plus :

Radio Canada International avec le Gouvernement du Canada et Radio-Canada