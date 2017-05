Compétition Meilleur Sommelier du Québec 2017 : le parcours passionnant du jeune Joris Gutiérrez García

Joris Gutiérrez García a découvert que le vin pouvait être façon de vivre en voyageant et en posant des questions. Aujourd’hui il est l’un des trois finalistes pour la compétition Meilleur sommelier du Québec 2017 et ses espoirs de la remporter sont au plus haut niveau!

En entrevue à Radio Canada International, Gutiérrez García se confie et nous dit que c’est un honneur et un plaisir que de se trouver à cette étape. Pour lui qui a travaillé fort et fait tant de sacrifices à étudier les boissons, accéder à la finale de la compétition de de l’Association Canadienne des Sommeliers Professionnels trois ans après l’avoir manquée de peu, c’est une occasion unique. Il se sent privilégié d’être parmi les trois finalistes et il en est très heureux. Écoutez l’entrevue dans laquelle il raconte tout ce que la sommellerie lui donne personnellement.

Écoutez :