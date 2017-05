S. O. S. des 13 plus grandes villes canadiennes, dont Montréal, dans la crise des opioïdes

Les maires des grandes villes du Canada, dont Denis Coderre de Montréal et Jim Watson de Toronto, ont demandé l’aide du fédéral dans la crise des opioïdes.

Dans un rapport rendu public jeudi, le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités demande à Ottawa de préparer un plan d’action national pour s’attaquer aux causes de cette crise.

« Les maires multiplient les efforts pour sauver plus de vies, mais nous ne pouvons pas faire cela sans aide », écrit le maire de Vancouver, Gregor Robertson, dans le rapport, tout en spécifiant que la crise n’en est qu’à ses débuts.

Ils proposent en tout neuf recommandations pour réduire le nombre de surdoses liées à la consommation de fentanyl et de carfentanil.

Les demandes des maires

Les maires souhaitent, entre autres, que le gouvernement coordonne les efforts fédéraux-provinciaux et municipaux en déterminant des cibles de réduction de surdoses, des mesures pour atteindre ces cibles et un échéancier.

Ils suggèrent aussi l’application d’une norme pour la collecte de données sur les surdoses mortelles, qui varie d’une province à l’autre, et d’élargir l’accès au traitement pour les personnes qui ont une dépendance aux opioïdes.

Ils recommandent également à Ottawa de lancer des campagnes de prévention sur les risques de la consommation de fentanyl, dont une pour les jeunes.

« Les maires sont particulièrement frappés par cette crise de santé publique », souligne Gregor Robertson.

« Nos premiers intervenants et nos travailleurs communautaires sont sur le terrain pour réanimer des victimes de surdose, distribuer de la naloxone, informer les citoyens des dangers des drogues et soutenir les familles des personnes décédées », ajoute-t-il.

Le saviez-vous?

– En 2016, plus de 2300 personnes ont perdu la vie à cause de surdoses liées à la consommation d’opioïdes.

– L’ampleur de la crise varie d’une province à l’autre. La Colombie-Britannique et l’Alberta sont particulièrement touchées.

– Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral n’a alloué que 116 millions de dollars pour les cinq prochaines années pour contrer cette crise sans précédent dans l’histoire du pays.