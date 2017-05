Un programme qui dérange Google

Google a bloqué le programme AdNauseam, ce qui a provoqué un tollé de contestation, « FreeAdNauseam », accusant le géant du web de violation délibérée et sournoise de la vie privée des internautes.

AdNauseam est une extension, un programme qui s’installe facilement sur les navigateurs, notamment Chrome de Google. Ce programme empêche, en brouillant la piste des témoins-connexions (cookies), la publication systématique des publicités reliées à des recherches sur Google et des publicités cliquées par les internautes. Ce suivi et ce repérage insistant des pubs sont jugés, par plusieurs utilisateurs, agaçants et intrusifs. Ils donnent l’impression que les internautes sont traqués. Les publicités sur Google sont optimisées et ciblées selon une identité numérique et un profil comportemental déduits et analysés notamment à partir de ces témoins.

AdNauseaum, populaire auprès des internautes, neutralise ces actions fort lucratives. S’attaquer à la vache sacrée de Google, la publicité, qui lui rapporte des millions est inconcevable (19 milliards de dollars en 2016). D’où l’interdiction d’AdNauseaum sur Chrome.

Des marketeurs argumentent que ce ciblage est, à certains égards, bénéfique aux consommateurs. Si vous recherchez, par exemple, des vols pas chers Montréal-Paris sur Google, des pubs et des promos seront affichées automatiquement, et vous pourrez y dénicher la bonne affaire, selon eux.

Les consommateurs ne détestent pas la pub! Ils n’aiment pas, par contre, être suivis, voire surveillés.

Google ne semble pas reconnaître l’aspect intrusif de ce matraquage publicitaire.

À cet effet, l’Union européenne a mis en place, au début de ce mois de mai, un règlement qui oblige les éditeurs du web – comme Google et Facebook – d’avoir le consentement explicite des internautes de leurs programmes de publicité ciblée. Les contrevenants risquent une amende de 4 % de leurs revenus.

Or, les réglementations ont leurs limites à cause des déficiences lors de leur application. Par exemple, les internautes donnent systématiquement leur accord à l’activation d’un témoin-connexion lorsqu’ils visitent un site ou utilisent un service web. Plusieurs internautes pensent qu’un tel consentement n’est pas problématique et indispensable.

AdNauseam reste toutefois disponible sur le fureteur Firefox.

Zoubeir Jazi