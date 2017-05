Vérifiez les étiquettes : Santé Canada met en garde contre la présence de caféine dans des aliments et des médicaments

L’agence sanitaire du pays a lancé vendredi un avertissement à la population canadienne concernant les taux de caféine qui peuvent se trouver dans toutes sortes d’aliments et de boissons, dont les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, le chocolat, le thé et, bien entendu, le café.

La caféine, dit Santé Canada, peut être naturellement présente dans les aliments ou être ajoutée pendant la fabrication et la transformation de produits pour la consommation humaine.

Il est également à noter que cette substance alcaloïde, qui agit comme drogue psychoactive et stimulante chez les mammifères, se trouve aussi dans certains produits de santé, notamment dans les concentrés énergisants et certains médicaments en vente libre contre le rhume et les maux de tête. En petite quantité, la caféine ne présente aucun risque pour la plupart des Canadiens.



Un excès peut causer : de l’insomnie,

des maux de tête,

de l’irritabilité,

de la nervosité,

de l’arythmie cardiaque,

de la tachycardie,

de l’agitation psychomotrice. Des surdoses plus importantes peuvent provoquer : des épisodes maniaques,

de la dépression,

des erreurs de jugement,

de la désorientation,

de la désinhibition,

du délire,

des hallucinations.

Principaux symptômes d’une surdose de caféine ©Mikael Häggström/Domaine public – Wikimédia Commons

Certaines personnes très sensibles à la caféine peuvent ressentir de tels effets si elles en consomment de très faibles quantités. Chez les femmes enceintes ou qui envisagent de le devenir, une consommation excessive augmente le risque de fausse couche et d’avoir un bébé sous le poids normal à la naissance. Le risque d’effets néfastes associés à la consommation de caféine est également plus élevé chez les enfants. Les limites recommandées pour les enfants et les adolescents sont basées sur leur poids.

D’autres produits, le guarana par exemple, une plante originaire du Brésil dont les graines ont une forte teneur en caféine, et le yerba mate, une herbe originaire de l’Amérique du Sud utilisée pour préparer le thé, sont des sources naturelles de caféine. Leur popularité est croissante, et ils sont de plus en plus utilisés comme ingrédients alimentaires.

Les boissons énergisantes et les produits semblables à la bière contenant du guarana sont apparus récemment sur le marché canadien. Il importe que les consommateurs sachent que ces produits contiennent de la caféine et qu’ils reconnaissent tous les ingrédients contenant de la caféine sur les étiquettes des produits.

Santé Canada a aussi proposé une approche de gestion sur les boissons énergisantes contenant de la caféine, à la suite d’un rapport d’un groupe d’experts que l’agence avait créé en 2010.

Le Groupe d’experts sur les boissons énergisantes contenant de la caféine avait été formé afin d’obtenir un point de vue externe sur la façon la plus adéquate de répondre aux préoccupations qu’elles engendrent. Il a été présenté ses recommandations dans un rapport remis à Santé Canada à l’automne 2010.

Vous pouvez également consulter l‘approche de gestion des boissons énergisantes proposée par le Ministère englobe la réponse de Santé Canada à la suite du rapport.

Les produits qui contiennent de la caféine sont disponibles et consommés partout dans le monde. La meilleure façon d'éviter les effets indésirables de la caféine est de bien connaître les nombreuses sources de cette substance, de lire les étiquettes et de consommer des produits contenant de la caféine avec modération.

Recommandations de Santé Canada quant à l’apport maximal en caféine des Canadiens selon l’âge et le sexe Adultes en santé Maximum de 400 mg de caféine par jour – environ trois tasses de 8 oz (237 ml) de café infusé par jour Femmes enceintes, qui allaitent ou qui planifient une grossesse Maximum de 300 mg de caféine par jour – un peu plus de deux tasses de 8 oz (237 ml) de café Enfants de 4 à 6 ans Maximum de 45 mg par jour Enfants de 7 à 9 ans Maximum de 62,5 mg par jour Enfants de 10 à 12 ans Maximum de 85 mg par jour Adolescents de 13 ans ou plus Maximum de 2,5 mg par kg de poids corporel

FONCTIONS DE LA CAFÉINE DANS LE CORPS La caféine est absorbée et passe rapidement au cerveau. Elle ne s’accumule pas dans le sang ni ailleurs dans le corps. Elle sort du corps humain, par l’urine, plusieurs heures après avoir été consommée.

Il n’y a aucun besoin nutritionnel de la caféine chez les humains et l’on peut s’en priver sans que cela ait des effets.

La caféine stimule ou excite le cerveau et le système nerveux. Il ne diminue pas les effets de l’alcool, bien que beaucoup de gens croient encore qu’une tasse de café va aider une personne à être « sobre ». La caféine peut être utilisée pour le soulagement à court terme de la fatigue ou de la somnolence.

Radio Canada International avec Santé Canada, l'Association canadienne des boissons, la U.S. National Library of Medicine