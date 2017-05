« L’amour et les extraterrestres » une oeuvre circassienne pour la découverte de l’autre

DIDIER LUCIEN

Depuis sa sortie de l’École Nationale de Théâtre du Canada en 1994, Didier Lucien a joué dans plus d’une trentaine de productions théâtrales. Il a été joueur pour la Ligue Nationale d’Improvisation de 1994 à 2003. Il a collaboré avec plusieurs compagnies de théâtre de création notamment avec Le Nouveau Théâtre Expérimental, à titre d’auteur et de metteur en scène pour les productions théâtrales Nicole en 2004, Plein feux sur Haïti en 2006, Amour cul et violence en 2007 et Momentum pour trois des quatre Laboratoires Crêtes. À la demande de l’Orchestre symphonique de Montréal, il a mis en scène, narré et interprété intégralement le conte Pierre et le loup de Prokofiev, conduit par Nathan Brock en 2012 et par le maestro Kent Nagano en 2014. Pour la télévision, il a interprété le rôle de Bob durant les quatre saisons et les deux films de Dans une galaxie près de chez vous. En 2006 et 2007, il a tenu le premier rôle de Dominique Michel dans la série Pure Laine, interprétation qui lui a valu une nomination aux prix Gémeaux en 2007. Didier enseigne l’interprétation à l’École Nationale de Théâtre et aux ateliers Danielle Fichaud. Il vient de terminer la saison 2 de « The art of more » diffusé sur Crackle. La saison 2 de « Marche à l’ombre » pour Super écran et le film d’horreur « Les affamés » de Robin Aubert. Il a interprété sa nouvelle création « Ai-je du sang de dictateur? » en janvier 2017 au théâtre Espace Libre.