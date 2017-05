Les syndicats au Canada servent-ils encore à quelque chose?

Cette semaine, alors que le Québec s’est retrouvé paralysé par une grève générale illimitée de ses 170 000 travailleurs de la construction, la question ne se posait même pas.

Il s’agissait de la deuxième grève générale illimitée dans l’industrie de la construction du Québec en quatre ans.

Les syndicats peuvent donc encore créer beaucoup de désordre lorsqu’ils le désirent même dans une société canadienne où le taux de syndicalisation chute année après année depuis plus de vingt ans.

En réalité, le taux de syndicalisation est demeuré relativement stable au Québec dans les 20 dernières années. Il y avait 1 268 800 salariés syndiqués au Québec en 2013 ce qui représentait 36,3 % de tous les travailleurs. Or, en moyenne au Canada, le taux de syndicalisation depuis 20 ans est passé 28,9 % à 27,2 %.

Nous répondons aujourd’hui à la question d’un de nos auditeurs en Afrique qui s’interroge sur l’impact réel des syndicats en ce moment au Canada.

La vision d’un monde libre de syndicats

La question de la pertinence des syndicats est soulevée périodiquement au Canada par le milieu des affaires qui fait miroiter un monde sans syndicats où il y aurait plus de postes à combler.

Il y a quatre ans, une étude de l’Institut Fraser, un organisme de réflexion économique de droite dans l’ouest du Canada, affirmait que dans au moins deux provinces canadiennes, l’Ontario et la Colombie-Britannique, les travailleurs devraient avoir le choix de cotiser ou non à un syndicat.

Le coauteur de l’étude, Jason Clemens citait en exemple les États-Unis où l’on constaterait que dans les États où l’adhésion des travailleurs est volontaire le PIB grimpe en moyenne de 1,8 % et leur taux d’emploi de 1 %.

Selon l’Institut Fraser, la Colombie-Britannique pourrait ainsi gagner 19 000 emplois, et l’Ontario, 57 000. On se gardait pourtant de discuter du cas du Québec, deuxième province la plus populeuse au pays et où le taux de syndicalisation demeure plus élevé dans l’ensemble que dans le reste du pays.

Un peu d’histoire

Les origines du syndicalisme au Canada

– La grève des imprimeurs de Toronto revendiquant la journée de travail de 9 heures en 1872 constitua un tournant dans l’évolution du syndicalisme.

– À l’époque, toute activité syndicale était illégale et de nombreux chefs syndicaux furent arrêtés. Il s’ensuivit alors de grèves générales qui forcèrent les autorités à retirer les plaintes et à légaliser l’activité syndicale.

– Une convention nationale qui se déroula en 1873 à Toronto aboutit à la création de la première organisation syndicale.

– Plus tard, en 1883, cette organisation changea son nom en Congrès des métiers et du travail du Canada qui devint le précurseur de l’actuel Congrès du travail du Canada.

