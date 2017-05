Tam-Tam Canada – 28 mai : Le secret de la qualité de vie à la canadienne

Vos quatre animateurs débattent ensemble cette semaine de ce qui pourrait être le secret du bien-être et de la fameuse qualité de vie à la canadienne…

Regardez Tam-Tam – 19:35



N’hésitez pas à nous écrire

Francais@rcinet.ca

Ou, parlez-nous de vive voix sur notre répondeur

514-597-7094 Fouillez dans les archives de Radio Canada International!

Beaucoup veulent y déménager, mais fait-il vraiment bon vivre au Canada?

Les citoyens canadiens ont un taux élevé de bien-être. Au Canada cependant, les iniquités représentent encore un défi important à relever pour les autorités.

Ils dansent leur bonheur de vivre à Vancouver sur YouTube

Dans une vidéo inspirée de celle de la chanson, Happy, du musicien américain Pharrel Williams, deux immigrants ont réalisé un petit film avec leurs amis dansant en différents endroits de la ville.

Les immigrants sont-ils satisfaits de leur vie au Canada?

Selon les résultats d’une étude effectuée par Statistiques Canada auprès d’immigrants arrivés au pays au cours des 10 dernières années, la cote de satisfaction est de 8 sur une échelle de 10.

Emploi et qualité de vie: les deux attraits des régions pour les immigrants

Depuis quelques années, des organismes régionaux tentent d’inciter les immigrants installés à Montréal à «penser région». Pour l’emploi, évidemment, mais aussi pour la qualité de vie.

Index de la qualité de vie mondial : trois villes canadiennes dans le top 5

Six des dix villes au sommet de la liste sont au Canada et en Australie, deux pays qui présentent des taux de densité de population est d’environ 3 au kilomètre carré.

La qualité de vie des Canadiens liée au bonheur, particulièrement des Québécois

Le Centre d’études des niveaux de vie qui se trouve à Ottawa établit que les Canadiens ont une qualité de vie exceptionnelle, mais qu’il existait dans le détail des disparités importantes entre les provinces.

Voici notre meilleure offre cette semaine

« La fin de la terre », un parcours visuel pour devenir Canadien

Avec des photographies, une vidéo, du son et des décors, « La fin de la terre » propose au public de vivre l’expérience de ces nouveaux citoyens.

Sauter des repas, une habitude adoptée par de plus en plus de Canadiens

Un sondage fait auprès de 1019 Canadiens et Canadiennes révèle que sauter des repas, surtout le déjeuner, est de plus en plus la norme.

Les cas de sextorsion ciblant nos jeunes garçons bondissent

Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) révèle que 65 garçons ont rapporté des incidents au site Cyberaide.ca, une hausse de 89 % en un an!

Votre semaine en images