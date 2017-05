Beaumont-Hamel : 100 ans plus tard, un prix pour CBC Terre-Neuve-et-Labrador

C’était il y a une centaine d’années. C’était à l’époque où Terre-Neuve ne faisait pas encore partie du Canada. On disait alors, le Dominion de Terre-Neuve.

C’était aussi la Première Guerre mondiale.

Une page d’histoire s’est écrite pour le territoire britannique de Terre-Neuve, surnommé « le Caillou » au cours de cette guerre, une page d’histoire qui a pour nom Beaumont-Hamel.

La bataille de la Somme

1er juillet 1916, c’est le début effectif de cette bataille dans le nord de la France.

Les alliés se sont lancés à l’assaut des lignes allemandes.

Cette approche de la guerre du XIXe siècle avec des armes du XXe s’est avérée être un véritable bain de sang, et plus de 57 000 soldats du Commonwealth britannique ont été tués ou blessés à l’issue de la toute première journée de combat.

Le Newfoundland Regiment

Ce régiment de jeunes hommes terre-neuviens a pris part au combat près de Beaumont-Hamel et les pertes ont été épouvantables.

800 hommes se sont lancés dans l’assaut, 68 ont répondu à l’appel le lendemain matin.

En 2016, des activités spéciales ont lieu au Canada et en France afin de souligner le 100e anniversaire des batailles de la Somme et Beaumont-Hamel.

Un prix pour CBC, notre diffuseur national

La section terre-neuvienne de CBC de Saint John’s a décroché le premier prix samedi soir dernier pour le meilleur événement « en direct » soulignant le centenaire de Beaumont-Hamel.

L’Association canadienne des nouvelles, radio, télévision et numériques remettait ses prix annuels à Toronto et CBC NL (Radio-Canada Terre-Neuve-et-Labrador) a reçu le prix Gord Sinclair pour « couverture et reportages exceptionnels en télévision lors d’un événement diffusé en direct ».

À l’antenne en direct durant cinq heures et sans script, le 1er juillet 2016, les journalistes Heather Hiscox et Anthony Germain ont animé un événement multi platefome (radio, télévision, web) des cérémonies à Beaumont-Hamel.

Si le cœur vous en dit, voici ces cinq heures de direct.

Qui était Gord Sinclair (anglais)

RCI, CBC, Archives de Radio-Canada/CBC, Anciens combattants Canada, Association canadienne des nouvelles, radio, télévision