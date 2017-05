Les examens arrivent : Alloprof lance un nouveau service, le « cyberprof »

Nous arrivons dans la dernière ligne droite de l’année scolaire 2016-2017, et les examens de fin d’année arrivent à grands pas pour les élèves du primaire et de secondaire.

Alloprof

Depuis un peu plus d’une dizaine d’années, l’organisme de bienfaisance Alloprof propose gratuitement de l’aide aux devoirs et aux leçons.

Ces services sont offerts aux élèves du primaire et du secondaire, mais aussi aux adultes qui sont en for

mation générale (toujours pour ces deux niveaux académiques) et, heureusement, pour les parents qui se perdent dans les méandres du travail scolaire à la maison de leurs enfants.

S’appuyant sur la collaboration d’enseignants qualifiés et d’autres participants, élèves aidants, parents, etc. Alloprof met à la disposition de l’élève qui se heurte à un obstacle ou qui n’a tout simplement besoin que d’un coup de pouce pour débloquer, un service téléphonique, un service texto et six services en ligne.

Cyberprof

Cyberprof, nouveauté chez Alloprof © http://www.alloprof.qc.ca/

Il s’agit d’un nouvel outil qui s’ajoute à l’offre d’Alloprof.

Le cyberprof présente une offre de service beaucoup plus complète à l’élève qui se rapproche d’une véritable classe virtuelle.

Il suffit de se rendre sur le site web d’Alloprof et de cliquer sur l’onglet cyberprof, ce qui établira un contact audio, de la même manière que fonctionne le service offert au téléphone avec, en plus, un espace visuel qui élargira le champ d’interaction.

Audio – Clavardage – Espace graphique

L’élève peut discuter avec le professeur qui l’assiste dans sa démarche d’étude et de préparation aux examens de fin d’année; ils peuvent également clavarder et l’espace graphique est une valeur ajoutée aux explications.

Quand?

Les cyberprofs seront disponibles — comme les autres services d’Alloprof — entre 17h et 20h du lundi au jeudi alors que le soutien par téléphone, clavardage ou texto demeure également disponible.

Mais, attention, entre 17h45 et 18h45, c’est l’heure de pointe.

Qui sont ces enseignants?

Alloprof emploie 110 enseignants de plusieurs spécialités.

Ils et elles travaillent avec le même matériel scolaire offert aux élèves.

Ce sont souvent des enseignants en début de carrière. La plupart du temps, durant leurs douze premières années de carrière, les enseignants n’ont pas de poste complet. Avec Alloprof, ils peuvent compléter avec une tâche intéressante et pertinente.

Les centres opérationnels d’Alloprof sont à Montréal, Québec et Saguenay.



RCI, PC

http://www.alloprof.qc.ca/