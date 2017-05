Alcool au Québec : diminution de la consommation en cinq ans

Voici une donnée pour le moins étonnante : la consommation moyenne d’alcool des Québécois a diminué au cours des cinq dernières années.

Oui, vous avez bien lu!

De 3,3 à 3 verres par semaine, selon ce que rapporte l’organisme Éduc’alcool.

De plus, la consommation en une seule occasion a aussi diminué, passant de 2,5 verres à 2,2.

Pourquoi?

Au cœur des raisons invoquées pour ces réductions, les consommateurs justifient leur changement de comportement par des raisons de santé.

Les excessifs

Cela dit, malgré ces changements encourageants de comportement, les buveurs excessifs sont encore bien présents dans les bars et, malheureusement, dans les hôpitaux.

La banalisation de l’alcool dans la société et la valorisation de l’abus d’alcool sont encore bien ancrées.

Et jusqu’à 7 % des automobilistes québécois admettent avoir déjà conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie vraisemblablement supérieur à la limite légale.

La consommation d’alcool des Québécois en bref

À propos d’Éduc’alcool

Éduc’alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif. Il regroupe des institutions parapubliques, des associations de l’industrie des boissons alcooliques et des personnes de la société civile provenant de divers milieux (santé publique, universités, journalisme) qui mettent sur pied des programmes de prévention, d’éducation et d’information pour aider jeunes et adultes à prendre des décisions responsables et éclairées face à la consommation de l’alcool et agir sur les contextes de consommation. Le slogan d’Éduc’alcool résume bien son engagement sociétal : La modération a bien meilleur goût.