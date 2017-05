Colombie-Britannique : les électeurs retourneront-ils aux urnes ou auront-ils un gouvernement minoritaire?

Après l’alliance entre le NPD et le Parti vert en Colombie-Britannique, que fera la première ministre libérale sortante Christy Clark, qui n’a pas obtenu assez de sièges pour former un gouvernement?

Le parti de Mme Clark a gagné 43 sièges lors de l’élection provinciale plus tôt ce mois-ci. Un recomptage a confirmé que ces résultats tenaient toujours la route.

Lundi, le Parti néo-démocrate de John Horgan (41 sièges) et le Parti vert d’Andrew Weaver (3 sièges) ont conclu une alliance de quatre ans afin de former un gouvernement minoritaire. Une entente dont les détails seront dévoilés plus tard aujourd’hui.

Mais le chef du Parti vert a toutefois mis une condition.

« Nous avons spécifiquement demandé à ce que ce ne soit pas une coalition ».

Pour siéger à la tête d’un gouvernement majoritaire, un parti doit être élu dans 44 des 87 circonscriptions provinciales ce qu’aucun parti n’a réussi à faire.

Christy Clark est à la tête du Parti libéral de la Colombie-Britannique © ICI RADIO-CANADA

Que se passera-t-il maintenant?

Christy Clark pourrait indiquer à la lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique qu’elle présentera un discours du trône en espérant qu’un député vert s’y rallie.

Voici la réaction de Mme Clark après l’annonce d’une coalition entre les verts et les néo-démocrates :

« En tant que gouvernement sortant, et parti avec le plus de sièges à l’Assemblée législative, nous avons la responsabilité de considérer avec soin nos prochaines démarches. »

RCI avec Radio-Canada Colombie-Britannique (selon un texte de Fanny Bédard)

