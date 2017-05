Pont de la Confédération, depuis 20 ans l’Île-du-Prince-Édouard en profite grandement

Lorsque le gigantesque pont de la Confédération a été ouvert en 1997, il ne faisait pas encore l’unanimité mais force est de constater que ses détracteurs de l’époque se sont maintenant ralliés.

Cet ouvrage de 12,9 kilomètres de longueur relie cette île de la région des Maritimes à une autre province, le Nouveau-Brunswick, dans l’est du Canada. Il s’agit du plus long pont du monde construit dans des eaux qui sont envahies par de la glace en hiver.

C’est à la suite d’un référendum en 1988 que les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ont voté à 59,4 % pour la construction de ce lien permanent.

Un résident de Charlottetown, Robert Maddix qui a été député, se rappelle qu’à l’époque le pont de la Confédération était vu comme une menace au mode de vie insulaire:

« C’était vraiment divisé au niveau de la population. Tu avais la population plus conservatrice qui aimait leur île, l’idée d’être insulaire. Ils aimaient la sécurité de leur famille, la sécurité de leur communauté. De l’autre côté de la médaille, les gens étaient entrepreneurs et cherchaient des façons d’avancer dans ce monde, ouvrir les portes à tout le monde et être plus global au niveau de voir comment on peut faire les affaires », a expliqué M.Maddix lors d’une entrevue à la radio de Radio-Canada en Acadie.