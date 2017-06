Une Africaine fuyant les États-Unis se tue en tentant d’atteindre la frontière canadienne

Une femme de 57 ans, possiblement originaire du Ghana, est morte pendant qu’elle tentait d’atteindre la frontière canadienne.

La nouvelle a été confirmée par le bureau du shérif de la municipalité de Noyes, au Minnesota, qui se trouve non loin de la frontière de la province canadienne du Manitoba. La victime, Mavis Otuteye, avait initialement été portée disparue le 23 mai.

Elle aurait été aperçue la dernière fois dans le comté de Kittson le lundi 22 mai. Son corps a été retrouvé près de Noyes vendredi dernier.

Morte de froid?

Selon l’autopsie initiale, la femme serait morte d’hypothermie, mais une dernière autopsie doit avoir lieu.

Les autorités ont indiqué qu’il pleuvait cette nuit-là et qu’il faisait froid, ajoutant que les immigrants qui se déplacent le soir peuvent se perdre dans cette région très peu habitée.

Les autorités américaines ont indiqué que le cas de Mme Otuteye faisait toujours l’objet d’une enquête.

Le saviez-vous?

– La communauté de Noyes est située tout près d’Emerson, au Manitoba, qui est l’un des postes frontaliers les plus fréquentés par les migrants clandestins pour entrer au Canada.

– Depuis le début de l’année, 1993 tentatives d’entrées ont été interceptées au Québec, 477 au Manitoba et 233 en Colombie-Britannique, selon les chiffres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

– Ce trajet clandestin vers le Canada est le plus populaire, car il mène vers un poste frontalier abandonné via une autoroute qui se rend jusqu’à la frontière. Et les demandeurs d’asile n’ont qu’à passer par-dessus les barricades pour entrer au Canada.