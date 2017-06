Grand Prix du Canada à Montréal : plaque tournante imaginaire du tourisme sexuel?

Des groupes de femmes du Québec et de partout au pays dénoncent encore cette année l’augmentation qu’elles anticipent de l’exploitation sexuelle des femmes durant des événements sportifs majeurs comme le Grand Prix de formule 1 à Montréal, qui aura lieu la semaine prochaine.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) estime pour sa part que, règle générale, plus il y a de touristes, plus il y a de prostitution.

Aucune enquête véritable ne montre cependant que ce grand événement sportif cause une augmentation de la prostitution.

Les prostituées contestent ces discours officiels et disent craindre en fait une surveillance policière accrue de leurs activités et une plus grande répression.

La rue Crescent, à Montréal, durant le Grand Prix du Canada.Photo Credit: PC / Peter Mccabe

Montréal étudiera l’ampleur de l’exploitation sexuelle

Le maire de Montréal, Denis Coderre, annonçait il y a deux semaines qu’il avait conclu une entente avec le Conseil des Montréalaises pour étudier le prétendu phénomène de l’exploitation sexuelle des femmes lors de l’événement de F1.

Le groupe de travail, présidé par Cathy Wong, aura un mandat de trois ans. Il devra fournir des recommandations à la Ville par la suite.

« Notre premier rôle en sera un de concertation avec les groupes communautaires et les groupes de femmes. Le mandat de trois ans nous laissera suffisamment de temps pour récolter des données, rencontrer celles qui vivent ces réalités-là et réfléchir au rôle qu’une ville peut jouer [par rapport au phénomène de l’exploitation sexuelle] », ajoute Cathy Wong.

RCI avec la contribution de Danny Braün, Julie Marceau, Pasquale Harrison-Julien, et Annie Desrochers de Radio-Canada

