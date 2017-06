Tennis masculin: Milos Raonic atteint le troisième tour de Roland-Garros malgré une première manche difficile

Le Canadien Milos Raonic a réussi a surmonter un mauvais départ contre le Brésilien Rogerio Dutra Silva pour passer au troisième tour des Internationaux de France aujourd’hui.

Raonic, 5e tête de série à Paris, a eu du mal à se mettre en branle lors de la première manche de ce match qu’il a perdue 4-6 au dépend du Brésilien.

Mais par la suite Milos Raonic a retrouvé ses repères et a servi 25 as vers une victoire de 4-6, 6-2, 6-3 et 6-4 contre Dutra Silva pour ainsi atteindre le troisième tour.

Le match qui a duré 2 heures et 23 minutes aurait pu être bouclé plus rapidement si le Canadien avait réussi plus de bris de service.

Son prochain opposant sera l’Espagnol Guillermo Garcia Lopez qui a eu raison de l’Argentin Marco Trungelliti 7-5, 6-4 et 7-5.

Milos Raonic lance un cri de joie après sa victoire au deuxi`me tour de Roland-Garros. © Associated Press/Christophe Ena

Abanda n’était pas de taille

Du côté féminin la jeune canadienne Françoise Abanda n’a jamais été dans le coup contre l’ancienne numéro un mondiale Caroline Wozniacki.

La Danoise a facilement eu raison d’Abanda par la marque de 6-0, 6-0 dans un match à sens unique.

Il faut dire que la Canadienne en était à son 5e affrontement du tournoi car elle avait disputé 3 matchs de qualification avant de se rendre au tableau principal de Roland-Garros.

