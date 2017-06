Festival de Musique du bout du monde à Gaspé: c’est parti pour une quatorzième édition

« Nous avons réussi à conjuguer avec minutie tous les éléments de la programmation avec un souci d’équilibre entre les artistes de découvertes avec des artistes aux valeurs sûres, entre la pop et les musiques du monde, entre le rire et le sérieux, l’engagé et le festif, le rythmé et le lyrique. C’était tout un défi ! » Frédérik Sainte-Croix, président du Festival de Musique du bout du monde

Déjà rendu à sa 14e édition, le Festival Musique du Bout du Monde est un événement de plus en plus incontournable à Gaspé, et dans toute la magnifique péninsule gaspésienne.

Il est unique, tout comme par l’environnement majestueux dans lequel il se tient, la Gaspésie ! C’est un lieu d’échanges entre la culture gaspésienne et les autres cultures du monde.



L’événement est reconnu à la fois pour la qualité de sa démarche artistique et pour son ambiance festive. Sa dimension humaine et la qualité des rencontres qu’on y fait en font un rendez-vous incontournable de l’été à Gaspé.

Philippe Fehmiu est le porte-parole du Festival Musique du Bout du Monde. Il parle de sa passion pour ce bout du monde pourtant si près au micro de Raymond Desmarteau.