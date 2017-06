Francophones au Nunavut: des services quasi inexistants en santé mentale

Les membres de la communauté francophone du Nunavut, essentiellement à Iqaluit, la capitale territoriale, s’abstiennent de demander des services en santé mentale quand les besoins se présentent, notamment car ils sont pour le moins inexistants et, sentiment répandu au sein de la communauté, parce que les Inuits ont des besoins plus criants.

Ces données ressortent du plus récent rapport du Résefan, le réseau santé en français au Nunavut, qui s’intitule Santé mentale et lutte contre les dépendances.

Pas une première

Et ces données n’étonnent plus en ce sens que les déficiences en service de santé au Nunavut sont bien connues et bien en évidence depuis des années.

Le Résefan cite notamment le rapport du commissaire aux langues officielles du Nunavut sur les services de santé de l’hôpital Qikiqtani « If You Cannot Communicate With Your Patient, Your Patient Is Not Safe. (Trad. : si vous ne pouvez pas communiquer avec votre patient, ce dernier n’est pas en sécurité.) », rendu public en mai de l’année dernière.

Des services « presque inexistants »

Le Résefan affirme que les services de santé tant en inuktitut qu’en français sont « presque inexistants et que le personnel soignant doit faire confiance à des interprètes non officiellement reconnus.»

La moyenne d’âge de la population francophone du Nunavut est plus élevée que la moyenne.

Selon le recensement de 2011, quelque 450 personnes, 1,4% de la population du Nunavut, sont francophones.

Essentiellement venue d’autres provinces au Canada, la grande majorité, 315, vit à Iqaluit.

Le Réseau santé en français au Nunavut est un regroupement de francophones qui ont comme objectif global un accès accru aux services de santé et services sociaux en français pour la communauté francophone du Nunavut.

RCI, CBC, Résefan, Association des francophones du Nunavut