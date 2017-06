Île-du-Prince-Édouard: un homme construit un village avec du béton et des bouteilles

Des milliers de bouteilles de vin et de bière sont passées par les mains de Gar Gillis de Point Prim à l’Île-du-Prince-Édouard (IPE) en quinze ans.

Et l’homme n’en a bu aucune, car il est sobre depuis 40 ans.

Toutes ces bouteilles, ce sont des voisins qui les lui donnent, des voisins oui encore un restaurant de son village.

Monsieur Gillis, chauffeur d’autobus scolaire à la retraite, a eu l’idée de se lancer dans ce projet fou de créer un village de maisons faites en bouteilles après avoir visité la première attraction du genre dans la région Évangeline de sa province, le berceau acadien de l’IPE.

Un village de huit maisons

Le hameau de Gar Gillis à Point Prim comprend huit maisonnettes dont un salon de thé, un centre sportif, une école et même un phare, toutes et tous faits de bouteilles vides et de mortier.

Sa première réalisation remonte à 2002, un édifice tout simple qu’il a nommé l’église de Noah, du prénom de son petit-fils.

Et les autres membres de la famille ont réclamé leur maison.

Sont donc venues le magasin général de Sydney sa petite-fille, l’école du grand-frère de Noah et ainsi de suite.

Pas une entreprise

À ce jour, la visite est gratuite, mais monsieur Gillis accepte les dons qu’il remet en totalité au centre hospitalier IWK de Halifax, un hôpital de pointe pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

À ce jour quelque 20 000$ ont été amassés.

Livre des commentaires des visiteurs

Il y a deux ans, un visiteur a décrit ce petit village de maisons faites de bouteilles comme étant « l’un des trésors cachés de l’IPE ».

En ce qui a trait aux fonds amassés pour l’hôpital, Gar Gillis espère atteindre les 50 000$.

Pour en savoir un peu plus sur les petites maisons en bouteilles de la région Évangeline.

Il y aussi la maison de bouteilles de Boswell en Colombie-Britannique.

RCI, CBC, Tourisme IPE, Atlas Obscura