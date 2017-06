Iftar du vivre ensemble : rapprochement des Québécois autour d’un repas ramadanesque

« Pour nous, c’est vraiment une occasion spirituelle de travailler sur soi, sur comment être une meilleure personne, travailler sur sa spiritualité, son comportement, sa relation avec son créateur et être une bonne personne autour de soi. » Mariama Zhouri, présidente du Congrès maghrébin du Québec

« Toutes les religions du monde portent en elles un message de paix », a dit un jour le dalaï-lama. C’est le cas de l’islam.

Le ramadan est temps de paix, de sérénité et de convivialité.

L’iftar est le repas qui est pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de ramadan.

Et, le 16 juin, l’iftar prend une connotation très particulière à Montréal

La troisième édition de l’Iftar-Causerie ramadanesque du Congrès maghrébin aura lieu dans un lieu inédit pour un rassemblement, non pas communautaire, mais citoyen et historique du vivre ensemble québécois, l’église Orthodoxe d’Antioche de la Vierge Marie.

Oui, vous avez bien lu, dans une église.

Et, en plus du repas et de la musique andalouse, un humoriste canadien d’origine juive, NeeV, fait partie de la programmation de cette soirée.

Des premières

C’est la première fois que la communauté maghrébine organise un Iftar-Causerie ramadanesque dans une église (Orthodoxe libanaise). C’était un choix délibéré pour le « VIVRE ENSEMBLE ».

C’est la première fois qu’un humoriste juif fera une prestation portant sur le vivre ensemble à un iftar musulman dans une église chrétienne.

« Nous, on a voulu faire du vivre ensemble un exercice concret. Nous allons rompre le jeûne dans une église orthodoxe libanaise. Et nous invitons les Québécois, d’origine chrétienne ou non, à venir partager ce terrain d’entente, ce repas avec musique andalouse, avec humour et avec une causerie. Vous imaginez, des musulmans qui rompent le jeûne dans une église chrétienne et qui écoutent et se bidonnent avec un humoriste d’origine juive? »

Mariama Zhouri, présidente du Congrès maghrébin du Québec, parle de l’événement, de son origine et des espoirs qu’il porte au micro de Raymond Desmarteau.