Le nouvel outil numérique pour les immigrants à Montréal qui veulent y vivre et travailler

La Ville de Montréal a annoncé lors du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec, qui vient de se tenir à Montréal mercredi et jeudi, la mise en place d’un portail en ligne pour mieux préparer les immigrants à leur arrivée au Québec. Cet outil numérique vise l’accès à une meilleure adaptation à la vie de quartier et donc au marché de l’emploi.

L’initiative de la ville est guidée par les résultats d’un sondage mené auprès de plus de 1500 nouveaux arrivants dans la métropole par l’organisme Immigrant Québec (responsable de la tenue du Salon de l’immigration) et par l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants.

On y découvre que 47 % des résidents temporaires ne connaissaient pas les services offerts dans leur futur quartier d’accueil, que ce soit pour le soutien à l’installation ou la recherche d’emploi.

Le portail d’information est appelé « Nouveau départ »

L’outil numérique permet aux immigrants de repérer tous les services offerts aux nouveaux arrivants dans huit arrondissements.

D’autres arrondissements devraient suivre. Le site est déjà en ligne et est bonifié en fonction des commentaires des utilisateurs.

Les explications d’Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif de la ville de Montréal au Salon de l’immigration et de l’intégration jeudi au Palais des congrès de Montréal

Marcien Fossuo (à gauche), un auditeur de RCI d’origine camerounaise et l’animateur Stéphane Parent (à droite) écoutent Harout Chitilian au Salon de l’immigration et de l’intégration. © Marie-Claude Simard – RCI

La solution numérique « Montréal, nouveau départ » est disponible à l’adresse suivante : montreal.ca/nouveaudepart. Le ministère de la Culture et des Communications a soutenu financièrement la section « Parler français à Montréal » par l’entremise du Secrétariat à la politique linguistique.

Aide-mémoire…

– Montréal a accueilli, en 2015, 35 000 nouveaux résidents permanents et près de 68 000 immigrants avec un statut temporaire, soit 280 personnes par jour. C’est 73 % des immigrants qui s’installent au Québec.

– En 2016, la Ville de Montréal a créé le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) en vue de mobiliser et de concerter l’ensemble des acteurs du territoire soucieux de l’accueil et de l’intégration des nouveaux arrivants. © RYAN REMIORZ

