Pensionnats autochtones: le docteur Peter Bryce d’Ottawa avait sonné l’alarme en 1907

Pensionnats autochtones : un génocide culturel, dit la Commission de vérité et réconciliation

L’histoire méconnue des pensionnats autochtones : derrière la triste histoire des pensionnats autochtones se cachent des actes de résistance. Des parents ont défié l’Église et le gouvernement en cachant leurs enfants pour les soustraire à l’éducation des Blancs.

Pensionnats indiens, l’enfance déracinée : L’héritage douloureux des pensionnats indiens pèse sur des générations d’autochtones éduqués dans ces écoles dont le but avoué était l’assimilation. Cette sombre page de l’histoire du pays demeurée méconnue de la plupart des Canadiens refait surface alors que des milliers d’autochtones réclament excuses et dédommagements. Ils demandent à guérir de leur enfance volée.

Ce ne sont là que trois exemples de dossiers au sujet de cette terrible page sombre de l’histoire canadienne.

On ne savait pas

Vous avez déjà entendu cette excuse n’est-ce pas?

Derrière toutes les exactions de l’histoire, dans toutes les guerres, la première victime, c’est la vérité.

C’est aussi l’information.

C’était vrai lors de la Seconde Guerre mondiale, c’était vrai en ex-Yougoslavie, au Rwanda, lors du génocide arménien, chez les Rohingya en Birmanie, etc.

On ne savait pas!

C’est ainsi que l’on tente d’expliquer comment se sont produites des atrocités : les gens à l’époque ne savaient pas ce que l’on sait aujourd’hui.

Et c’est faux.

C’est tout l’argumentaire développé par Cindy Blackstock, directrice de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des premières nations du Canada.

Certains Blancs savaient. C’était le cas notamment du docteur Peter Bryce.

Le docteur Bryce a soulevé le problème de la maltraitance que subissaient les enfants autochtones dans les pensionnats, il a parlé des décès … et les autorités fédérales canadiennes l’ont carrément ignoré.

Une exposition en mémoire du docteur Bryce

Madame Blackstock a contribué au montage d’une exposition portant sur ce médecin canadien. Exposition qui vient d’ouvrir ses portes dans l’église presbytérienne St. Andrew’s au coeur du centre-ville d’Ottawa.

Au début du XXe siècle, ce médecin de 51 ans a reçu le mandat de la part du ministère des Affaires indiennes (le nom à l’époque du ministère appelé aujourd’hui Affaires autochtones et du Nord, Canada) de faire un rapport sur l’état de santé des enfants des pensionnats.

« He finds that the death rates in the schools are 25 per cent a year, and if you follow the kids over three years, it’s 48 per cent. It’s horrifying.

Dans son rapport de 1907, le docteur Bryce souligne que la ville d’Ottawa reçoit, pour le traitement de la tuberculose, « trois fois les sommes reçues par l’ensemble des Premières Nations au Canada ». Il proposait notamment de ne pas mettre dans la même classe enfants malades set enfants en santé. Ses mesures étaient simples, faciles à mettre en place … et complètement ignorées.

Son rapport a même été publié à la Une de ce qui deviendrait le quotidien Ottawa Citizen et rien n’a été fait.

«It puts a red hot poker stick into this myth that people in the period didn’t know any better back then. I think that he is a great example of a great Canadian, someone who had the moral courage to stand up for his values and the lives of innocent children, and to keep speaking up.

(trad.: Voilà qui démoli le mythe que les gens d’à l’époque ne savaient pas. Je crois qu’il est un grand Canadien, quelqu’un qui a eu le courage de défendre ses valeurs et les vies d’enfants innocents. »

Cindy Blackstock