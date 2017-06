Une ex-infirmière canadienne avoue avoir tué huit personnes âgées

Une ex-infirmière de l’Ontario, accusée d’avoir tué huit personnes âgées dont elle avait soin, vient de plaider coupable aux huit accusations de meurtre prémédité qui pesaient contre elle depuis son arrestation il y a sept mois.

Elizabeth Wettlaufer plaide aussi coupable à quatre accusations de tentative de meurtre et deux autres de voies de fait graves.

Elle a perpétré ces crimes en utilisant des médicaments au cours de la dernière décennie dans trois établissements de soins de longue durée de l’Ontario, de même que dans une résidence privée.

Elizabeth Wettlaufer, escortée par une policière vers le palais, ce matin.PETER POWER, PC

Motifs multiples des meurtres

Elizabeth Wettlaufer a offert de nombreuses explications pour ses actions lors de l’entrevue de deux heures et demie menée par la Police provinciale de l’Ontario le 5 octobre 2016. Les policiers décrivent la criminelle comme une femme frustrée par son métier, meurtrie par la vie et en colère sourde contre son conjoint.

« Je savais la différence entre le bien et le mal. » Au lieu de cela, Wettlaufer dit qu’elle croyait que Dieu ou le diable voulait qu’elle tue ces personnes. Traversée par des « pulsions » qu’elle ne pouvait pas contrôler, elle dit avoir choisi certaines de ses victimes parce qu’elles étaient méchantes, difficiles à surveiller et qu’elle avait une lourde charge de travail.

Dans la vidéo, elle raconte les tueries en détail, en donnant souvent la dose mortelle d’insuline utilisée. Elle note que les patients semblaient pacifiques et qui ont combattu l’injection. Et elle parle plus longtemps chaque fois lorsque la victime est une personne qu’elle a trouvée frustrante à prendre en charge.

« Je pensais, je ne veux pas qu’elle meure. Mais si je pouvais lui donner quelque chose [pour] lui donner un coma [et] la rendre moins difficile à gérer… »

Elizabeth Wettlaufer passe aux aveux (EN ANGLAIS)

RCI avec La Presse canadienne et CBC

