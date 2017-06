Du Cameroun au Québec et plus encore: A Second Chance, nouveau disque de Just Wôan

Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste d’origine camerounaise, Montréalais depuis cinq ans, Just Wôan lance A Second Chance, un troisième album qui prône des valeurs de solidarité et de fraternité.

Une escale imprévue à l’aéroport de Bruxelles

2016, Justin (c’est son prénom) est en transit à Zaventem, l’aéroport de Bruxelles, de retour du Cameroun, en attente de sol vol vers Montréal.

Il y reste coincé en raison des attentats survenus à l’aéroport de Bruxelles.

Une journée d’horreur et de panique qui marque pour lui un tournant décisif qui l’incite à mener une profonde réflexion existentielle sur son époque et sur la barbarie humaine.

Le bafia, une des 309 langues recensées au Cameroun

Just Wôan a choisi de chanter en bafia sur ce disque où il plaide en faveur d’une transformation radicale de nos modes de vie et de consommation.

Se donner une deuxième chance, c’est aspirer à un monde où le bien-être et la dignité des humains ne seraient plus prédéfinis par leur situation géographique. C’est aussi un monde où l’on ne prendrait plus à la Terre plus que ce qu’elle n’a les moyens de nous donner.

Just Wôan a deux précédents disques à son actif, Des reines (2011) et Ikomo (2015).

Just Wôan nous présente A Second Chance.