Tam-Tam Canada – 4 juin – Comment trouver comme immigrant du travail à Montréal

Votre animateur Stéphane Parent et votre coanimateur Martien Fossuo, un auditeur de RCI originaire du Cameroun, vont au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec cette semaine. Il vous font découvrir avec des invités spéciaux les trucs et astuces pour maximiser vos chances de décrocher un bon emploi lorsque vous arrivez comme immigrant ou étudiant étranger au Canada.

Regardez Tam-Tam au Salon de l’immigration – 1:04:33



Discrimination à l’embauche des immigrants: on teste le recrutement anonyme

Le gouvernement canadien veut découvrir si le fait de cacher les noms des personnes postulant pour des emplois dans la fonction publique favorisera la diversité et l’inclusion.

Immigration : atout ou préjudice

Plus d’un Canadien sur cinq est immigrant. Mais un sondage de Radio-Canada révèle que près de 40 % des Canadiens estiment qu’il y a trop d’immigrants et qu’ils sont une menace pour « la pureté » du pays.

L’immigration, une voie vers la prospérité du Canada

Propos de Suzanne Huot, professeure à l’Université Western Ontario et collaboratrice et membre du comité permanent sur l’immigration francophone au sein de Voies vers la Prospérité.

Faciliter l’accès à des travailleurs francophones étrangers

Pascaline Nsekera est gestionnaire du programme d’immigration francophone de la Colombie-Britannique à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.

Canada : Travailleurs étrangers francophones recherchés, la suite

Le gouvernement canadien rétablissait en juin 2016 le programme « Avantage significatif francophone » (ASF) aboli en 2014 par le précédent gouvernement, tout en lui donnant un nouveau nom : « Mobilité francophone ».

Planification de l’immigration au Québec, horizon 2017-2019

L’intégration professionnelle des immigrants constitue un enjeu majeur. Réalité mondiale dans tous les pays à forte émigration, il en va de même au Canada.

