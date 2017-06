Le Qatar au ban du monde arabe : un collège canadien à Doha observe, prend note, et continue comme d’habitude

L’Arabie saoudite, l’Égypte, la Libye, les Émirats arabes unis (EAU) et Bahreïn accusent le royaume du Qatar de manœuvrer en secret pour déstabiliser la région en soutenant plusieurs groupes terroristes.

La crise est à ce point grave que Riyad, Abou Dhabi et Manama ont sommé les visiteurs et les résidents originaires du Qatar de quitter leur territoire d’ici deux semaines.

Toutes les liaisons aériennes et maritimes de ces pays vers ou en provenance du Qatar ont été interrompues.

Tel est ce que l’on peut lire dans les dépêches d’aujourd’hui.

Cela dit, il y a un lieu universitaire qui unit le Canada et le Qatar.

Il s’agit du campus de Doha du Collège of the North Atlantic (CNA).

Le College of the North Atlantic est une institution collégiale et universitaire dont le siège social est à Stephenville dans l’ouest de la province de Terre-Neuve.

Il est composé de dix-sept campus répartis dans plusieurs communautés de l’île de Terre-Neuve, dans la parte continentale de la province, le Labrador et il y a aussi un campus à Doha au Qatar.

On ne change rien

Avec le déclenchement de la crise dans la région, le personnel en place a reçu comme directive de ne rien changer dans les opérations courantes de la maison d’enseignement.

« While we are treating this as a serious development, we also note that this is occurring at the diplomatic/political levels right now, (Trad. : bien que nous considérions cette situation de façon très sérieuse, nous nous devons de nous rappeler qu’elle se situe à l’échelle diplomatique et politique pour le moment.) » Courriel interne au personnel de la part de Ken MacLeod, président du campus du CNA de Doha.

Recommandation du gouvernement canadien

Aucun avertissement n’est en vigueur pour l’ensemble du Qatar. Il convient toutefois de faire preuve d’une grande prudence en raison du risque d’attentats terroristes dans la région et du danger qu’il y a à circuler sur les routes. Site web du gouvernement du Canada

La direction du collège en contacts fréquents avec l’ambassade canadienne au Qatar.

Le directeur MacLeod demande également aux employés et aux étudiants de rester calmes et de ne pas envenimer la situation en envoyant « des courriels dont les contenus ne seraient pour le moment que conjecture. »

« For now, though we are in a state of being more vigilant, it is business as usual, and we will communicate when we receive more information. (Trad. : pour le moment, malgré le fait que nous soyons plus vigilants, notre quotidien ne change pas, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus. » Courriel interne au personnel de la part de Ken MacLeod, président du campus du CNA de Doha.

Les cours se sont poursuivis sans interruption aujourd’hui lundi; les étudiants se préparent pour les examens de mi- session prévus dans deux semaines.

Rappelons que le College of the North Atlantic a ouvert son campus de Doha au Qatar en 2001. Quelque 600 personnes y travaillent, 2 100 étudiants y sont inscrits.

Nous vous en parlions en 2015, mais dans un tout autre contexte.

RCI, Radio-Canada, CBC, PC, AFP