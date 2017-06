Les 4 Haïssables: quand les jeunes s’engagent pour les jeunes

Depuis une vingtaine d’années, le Club des petits déjeuners s’est donné comme mission de nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes.

Et le petit déjeuner, repas essentiel, primordial de la journée, est presque un prétexte ici, car l’approche préconisée par celles et ceux qui s’y impliquent, employés comme bénévoles, repose sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités.

Aujourd’hui, le Club des petits déjeuners est présent partout au Canada et contribue à nourrir plus de 160 000 enfants dans plus de 1 400 écoles au pays.

Les 4 Haïssables, les nouveaux jeunes ambassadeurs du Club des petits déjeuners

Jade Hébert, Rose Adam, Frédérike Ambroise-Laplante, Victor Boudreault et Philippe Scrive – oui, vous avez bien compté ils sont cinq et s’appellent les 4 Haïssables – (Alexandre Dumas l’avait déjà fait dans ses trois mousquetaires qui étaient quatre alors …) – dont ces 4 Haïssables qui sont cinq s’impliquent en tant que bénévoles et deviendront des modèles à suivre pour les milliers de jeunes qui fréquentent le Club.

On pourra les voir, aujourd’hui 5 juin, dans le cadre de ’annuelle Classique de golf, au Mirage à Terrebonne.

« Les 4 Haïssables sont allumés, brillants et engagés. Le fait de pouvoir compter sur eux pour s’adresser à nos jeunes est un atout indéniable. Ils nous montrent à quel point la jeunesse a un potentiel extraordinaire! » Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente pour l’est du Canada au Club. « On est très fiers, en tant que jeunes artistes, d’avoir le privilège de représenter le Club des petits déjeuners. De savoir qu’on met des sourires dans le visage des jeunes nous rappelle que le don de soi est la plus grande chose qu’on peut faire » Les 4 Haïssables

À propos des 4 Haïssables

Les 4 Haïssables, c’est avant tout un spectacle d’humour novateur mettant en vedette, pour la première fois au Québec, 5 jeunes comédiens/humoristes âgés entre 12 et 17 ans.



Conçu et écrit par Mathieu Gratton et mis en scène par Sophie Caron, ce spectacle aborde plusieurs sujets qui touchent les jeunes : le regard des jeunes sur les nouveaux conjoints qui débarquent dans leurs vies après l’échec amoureux de leurs parents, la garde partagée, les pères trop exubérants à l’aréna, les dépendances des adultes, la surconsommation… Tout cela sous le regard complice des ados.

Rose Adam parle de son bonheur de faire partie des 4 Haïssables et de l’engagement auprès du Club des petits déjeuners au micro de Raymond Desmarteau.