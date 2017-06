Réchauffement accéléré et accentué dans les villes; les actions locales essentielles pour contrer cette tendance

Une nouvelle étude publié dans la revue Nature – Changement climatique conclut que l’effet îlot de chaleur urbain qui provoque un réchauffement additionnel des villes peut être contre-attaqué par l’implication active des citoyens et municipalités urbaines.

Le phénomène « îlot de chaleur urbain » surgit lorsque le développement des villes, générant un déficit en zones végétales et une création de zones asphaltées, modifie les patrons climatiques urbains. La conséquence directe est une augmentation de la température des villes qui s’ajoute aux augmentations dues au réchauffement climatique global.

Francisco Estrada, du Centre de Sciences Atmosphériques de l’Université Nationale Autonome du Mexique est membre du collectif responsable de cette recherche selon laquelle les effets de l’îlot de chaleur urbain sont perceptibles et documentés depuis 1950. En effet, entre 1950 et 2015, les zones urbaines du monde ont expérimenté une augmentation des températures de deux fois plus importante que les zones rurales. Dans cette vidéo, le scientifique explique les effets et les possibles solutions à ce phénomène exclusif des villes :