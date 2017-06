Setsuné Indigenous Fashion Incubator propose des accessoires de cuisine d’inspiration autochtone chez Ikea

Telle est la définition que donne IKEA – entreprise suédoise dont le siège social se trouve à Delft aux Pays-Bas – de cette collection.

Le concept ÅTERSTÄLLA maintenant au Canada

Setsuné Indigenous Fashion Incubator est un « incubateur de création de mise en marché d’œuvres de créateurs de Premières Nations.

Setsuné vient de s’associer avec Ikea afin de mettre en marché une collection d’accessoires et ustensiles de cuisine qui témoignent de notions traditionnelles de préservation des ressources tout en faisant la fête.

Tout comme dans le projet de Gand en Belgique, les produits ne seront vendus que localement.

Ainsi, la grande surface située à Etobikoke à l’ouest de Toronto offrira, à compter de demain, 6 juin, les produits créés par les artistes et artisans autochtones du collectif Setsuné de produits entièrement conçus et réalisés de tissus récupérés et recyclés

On y trouvera des draps, des rideaux, des tabliers des serviettes, etc. qui, autrement, auraient pris la direction des poubelles.

« In our culture, if you go hunting, we would use all parts of the animals, and we just kind of took those ideas into the kitchen. So we made all items that you can use for kitchen, food preparation, feasting.

(Trad.: Dans nos cultures, quand nous revenons de la chasse, nous devons utiliser toutes les parties de l’animal abattu. Nous avons pris cette idée et l’avons incorporée dans ce que nous avons créé pour la cuisine, de la préparation des aliments à la fête.) »

Sage Paul, co-fondatrice de Setsuné