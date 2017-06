À l’aube du Grand Prix du Canada, un rappel est lancé sur les conséquences de l’exploitation sexuelle

La traite interne de personnes a des fins d'exploitation sexuelle au Canada

En octobre 2013, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rendu publiques les conclusions du projet SAFEKEEPING de son Centre national de coordination contre la traite de personnes (CNCTP). Durant plus de cinq ans, ce projet a recueilli de l’information et des renseignements sur les affaires de traite de personnes ou liées à la traite de personnes au pays. Le projet SAFEKEEPING est un rapport de référence qui décrit la nature et la portée de la traite interne de personnes à des fins d’exploitation sexuelle au Canada. Les constatations définissent les caractéristiques des trafiquants et des victimes, les vulnérabilités des victimes et le modus operandi des trafiquants.

Trafiquants

Les trafiquants forcent les victimes à fournir des services sexuels à des clients surtout dans des hôtels, des résidences privées et des lieux de divertissement pour adultes.

Les trafiquants qui forcent leurs victimes à fournir des services sexuels dans des hôtels ou des résidences privées trouvent surtout leurs clients par la publicité en ligne. Ils ont aussi recours à des agences externes (agences d’escorte et de placement de danseuses) pour recruter des clients, mais pas autant qu’à la publicité en ligne.

Les trafiquants gardent souvent tous les profits générés par leurs victimes, qui gagnent généralement de 500 $ à 1000 $ par jour.

La majorité des trafiquants sont des citoyens canadiens masculins, âgés de 19 à 32 ans, de différentes races et origines ethniques.

Parmi les trafiquants, on compte de plus en plus de femmes adultes et de personnes de moins de 18 ans (surtout de sexe féminin).

Les trafiquantes travaillent généralement avec au moins un homme, qui est parfois leur conjoint.

Les trafiquants de moins de 18 ans travaillent souvent en partenariat avec des adultes.

Dans près de la moitié des cas de traite interne de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, les trafiquants sont associés à des gangs de rue. Aucun renseignement n’indique toutefois que la traite de personnes est une activité organisée des gangs de rue.

Presque autant de trafiquants travaillent seuls qu’avec d’autres individus (amis, associés de confiance, membres de leur famille, petit(e) ami(e) ou prostituées).

Victimes

Les victimes sont des citoyennes canadiennes, âgées de 14 à 22 ans, normalement de race blanche.

Les personnes les plus vulnérables sont celles qui ont besoin d’argent ou qui recherchent l’amour et l’affection.

Les personnes de moins de 18 ans et celles qui dansent dans les lieux de divertissement pour adultes ou qui se prostituent sont plus susceptibles de se faire recruter et contrôler par un trafiquant. Cependant, n’importe qui peut devenir victime de la traite de personnes.

Près de la moitié des victimes n’ont aucune expérience des lieux de divertissement pour adultes ou de la prostitution.

Au cours des dernières années, de plus en plus de personnes dans une situation relativement stable sont devenues des victimes de la traite de personnes.

Les victimes dont le trafiquant a moins de 18 ans ont normalement elles aussi moins de 18 ans.

Modus operandi