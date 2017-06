FB, soins avancés des plaies, une percée chez Klox Technologies

« On travaille principalement avec la lumière en présence d’oxygène, combinés ensemble, que ce soit en dermatologie, que ce soit dans le traitement des plaies, chroniques ou aiguës, nous pouvons contrôler les bactéries, d’induire le collagène et d’induire la réparation des tissus, et ça, de façon très efficace et avec très peu d’effets secondaires. »

Dre Lise Hébert, présidente et chef de la direction, Klox Technologies