Finale de la Coupe Stanley : un petit gars de Bromont se surpasse avec les Predators

L’histoire de Frédérick Gaudreau relève du miracle.

Originaire de Bromont au Québec, l’attaquant des Predators de Nashville est devenu le deuxième joueur de l’histoire à marquer ses trois premiers buts, dans la LNH, lors de matchs de la Finale de la Coupe Stanley.

Renaud Légaré, président des Cantonniers de Magog, équipe de midget AAA dans laquelle Gaudreau occupait le poste de capitaine :

« On est amateur du Canadien depuis qu’on est tout petit, mais là on est rendu amateur des Predators de Nashville grâce à Fred. C’est un conte de fée tout ce qui se passe…C’est une grosse fierté pour notre organisation de savoir qu’il est passé par chez nous et qu’il ne l’a jamais eue facile. »