Un Calgarien, détenu en Algérie, veut obtenir de l’aide du gouvernement fédéral

C’est par l’entremise de son avocat, Gary Caroline, qu’Abderrahmane Ghanem demande qu’Ottawa fasse des démarches supplémentaires pour le faire libérer.

M. Ghanem, emprisonné en Algérie depuis plus d’un an, est soupçonné d’appartenir à un groupe terroriste.

L’avocat Caroline a fait parvenir une lettre à Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, pour que le Canada agisse rapidement et fermement, auprès de son homologue algérien.

Le procès du Canadien, qui est aussi de citoyenneté algérienne, devrait débuter le 13 juin prochain.

Les accusations, qui pèsent contre le Calgarien, pourraient lui valoir une peine de 20 ans de prison, en cas de verdict de culpabilité.

Gary Caroline croit que le SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité) aurait partagé des informations avec l’Algérie, ce qui a mené à l’arrestation d’Abderrahmane Gnahem :

« Le Canada doit reconnaître son rôle dans la terrible épreuve subie par Adberrahmane Ghanem et sa famille, et s’acquitter de ses obligations morales et éthiques envers eux. »