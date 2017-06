Le « pirate à gages » canadien Karim Baratov demande sa libération conditionnelle

Dans cette esquisse, on voit de gauche à droite Karim Baratov, la procureure de la couronne Heather Graham, les parents de Baratov Dinara et Akhmet Tokbergenov, et les avocats de la défense Deepak Paradkar et Amedeo DiCarlo, ainsi que le juge Alan Whitten. (©THE CANADIAN PRESS/Alexandra Newbould)