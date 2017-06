Climat: Le Canada tente de combler le vide laissé par le recul américain

Depuis un peu moins d’une semaine, le premier ministre canadien Justin Trudeau prend discrètement contact avec les alliés du Canada en Europe et en Asie pour aller de l’avant avec la lutte contre les changements climatiques, et ce, malgré la décision du président américain de retirer son pays de l’Accord de Paris.

Après cette annonce très médiatisée la semaine dernière, décision vertement critiquée tant à l’international qu’aux États-Unis, M. Trudeau a entrepris une série d’entretiens téléphoniques avec quatre autres leaders du G7.

France, Grande-Bretagne, Japon, Allemagne

Au cours donc de ces cinq journées, il a discuté avec le président français Emmanuel Macron, la première ministre britannique Theresa May, le premier ministre japonais Shinzo Abe et la chancelière allemande Angela Merkel.

Chacune de ces conversations avait pour but de tracer la voie à suivre en matière d’environnement, de commerce international et de développement durable.

De plus, Justin Trudeau a discuté sécurité avec Teresa May, dans la foulée de l’attentat récent à Londres.

Tester l’indépendance canadienne en politique étrangère

Bien que le Canada veuille faire preuve d’une plus grande indépendance en politique étrangère – la nature, tout comme la politique a horreur du vide et l’annonce du départ des États-Unis de l’Accord de Paris – il est à prévoir que ce positionnement sera mis à l’épreuve sur d’autres fronts avec la volonté affirmée du Canada d’injecter plus d’argent dans la défense, dans l’aide humanitaire et dans le financement international de la lutte contre les changements climatiques.

RCI, PC