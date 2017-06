Mobilisation de religieux canadiens contre la famine en Afrique

Le Soudan du Sud, la Somalie, le nord du Nigéria et le Yémen ont en commun d’être secoués par des conflits internes et une absence de sécurité. Ce qui a largement contribué aux graves carences alimentaires dans ces pays et menace la vie de 20 millions de personnes. D‘où l’appel à l’action des communautés confessionnelles du Canada.

Des communautés chrétiennes, juives, musulmanes, sikhes, hindoues et bahá’íe viennent de lancer une campagne nationale afin d’aider à répondre à la famine qui sévit au Yemen et dans quelques pays africains. Citant des données de l’ONU, ces communautés affirment sur les 20 millions de personnes menacées par la famine dans les 4 pays, on dénombre 1,4 million d’enfants.

A lui seul, le Soudan du Sud compterait 100 000 personnes frappées par la famine, 1 million d’autres qui sont sur le point de l’être, et 5,5 millions qui sont en danger de famine d’ici juillet 2017. Les conflits armés ainsi que les sécheresses sévères qui y persistent ont par ailleurs incité des centaines de milliers de personnes à quitter leur maison et leur terre.

Or l’ONU dit ne pas disposer de ressources et de fonds suffisants pour endiguer la crise. D’où le « cri du cœur » des communautés religieuses canadiennes qui invitent leurs fidèles à agir de trois façons : prier pour le retour de la paix, offrir des dons financiers aux organismes canadiens présents sur le terrain, et parler de la crise à leurs proches.

Guy Desaulniers est le Coordonnateur de l’action humanitaire à Développement et Paix-Caritas Canada, l’un des regroupements qui soutiennent l’appel interreligieux des communautés confessionnelles du Canada. Il donne quelques précisions sur cette initiative.

