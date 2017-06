Surdoses d’opioïdes au Canada: des centaines de morts « évitables »

Au moins 2458 personnes seraient mortes de surdoses liées aux opioïdes en 2016 au Canada. Cela représente près de sept décès par jour en moyenne.

Ces chiffres ont été publiés par le Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes, créé en décembre 2016. Pour la ministre fédérale de la Santé,toutes les morts causées par les opioïdes étaient « évitables ». Mais, précise-t-elle, les données nous confirment la gravité du problème.

Et ces données publiées par l’Agence de la santé publique du Canada, indiquent que le taux de mortalité apparemment liée à la consommation d’opioïdes atteindrait 8,8 par 100 000 habitants, surtout dans l’ouest du pays. Ces taux sont effectivement plus élevés en Colombie-Britannique et au Yukon, mais aussi en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les données pour le Québec n’étaient pas disponibles pour compléter le tableau national, indique l’agence fédérale. « Nous espérons éventuellement être en mesure d’avoir tous les détails, mais les systèmes pour la collecte de données sont différents. Nous espérons y travailler dans les mois à venir », a affirmé Mme Philpott.

Jane Philpott, ministre fédérale de la Santé, estime que les opioïdes constituent une menace pour la santé publique. © PC / Sean Kilpatrick

Ces données constituent la meilleure évaluation possible en ce moment, a-t-elle ajouté. « Il reste qu’il s’agit d’une menace très sérieuse à la santé publique ».

Nous avons besoin de la participation de tous les acteurs pour réagir à la situation… Nous sommes très, très actifs dans ce dossier, mais nous encourageons certainement les gouvernements des provinces et des territoires à être diligents, à être très actifs en offrant une réponse globale » a soutenu Mme Philpott.

Le Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes est présidé par l’administratrice en chef de la santé publique par intérim du Canada, la docteure Theresa Tam, et par le médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, Robert Strang.

Grâce à la création d’un outil de déclaration commun, le comité diffusera dorénavant tous les trimestres des données sur les décès attribuables aux opioïdes.

Santé Canada rappelle que les opioïdes ont un effet sur la partie du cerveau qui contrôle la respiration, de sorte qu’une surdose peut causer une perte de conscience et même la mort.

(Avec La Presse Canadienne)

Le fentanyl est un puissant analgésique opioïde synthétique qui fait des ravages au Canada © ICI Radio-Canada

Que sont les opioïdes?

• Ce sont des médicaments généralement utilisés pour soulager la douleur.

• Ils agissent sur les cellules nerveuses spécifiques de la moelle épinière et du cerveau.

• Les jeunes peuvent penser, à tort, que l’abus de médicaments sur ordonnance est moins dangereux que les drogues illicites puisqu’ils sont prescrits par un médecin.

• Les opioïdes peuvent être à action rapide (libération rapide) ou à action prolongée (libération lente).

• Le type d’opioïdes et les doses prescrites dépendent de la douleur, de sa gravité et de son emplacement.

• Le médicament et la dose prescrite peuvent également être différents pour chaque patient.

• La force de l’opioïde dans ces médicaments varie grandement.

• La plupart des médicaments sont disponibles sur ordonnance seulement.

Autres usages

• Contrôler une toux modérée à grave;

• Contrôler la diarrhée et

• Traiter l’accoutumance aux autres opioïdes.

• Soulager la douleur en agissant sur des cellules nerveuses spécifiques de la moelle épinière et du cerveau.

Exemples d’opioïdes :

• Oxycodone

• Morphine

• Hydromorphone

• Fentanyl

• Codéine

Les opioïdes se présentent sous plusieurs formes :

• Comprimés

• Capsules

• Sirops

• Liquides pour injection

• Vaporisateurs nasaux

• Timbres transdermiques

• Suppositoires

Quels sont les effets secondaires des opioïdes?

• La dépendance, la surdose et la mort.

• La somnolence

• La constipation

• Des nausées et des vomissements

• Des maux de tête, des étourdissements et de la confusion

• De la difficulté à respirer

• De l’euphorie (sensation de high)

• Des démangeaisons et de la transpiration

• Augmentation de la tolérance au médicament, donc une plus grande quantité du médicament est nécessaire pour obtenir le même effet de soulagement de la douleur

(Source: Gouvernement du Canada)

Lire aussi

S.O.S. des 13 plus grandes villes canadiennes, dont Montréal, dans la crise des opioïdes

Un Ontarien sur sept se fait prescrire des opioïdes chaque année

6 millions de dollars additionnels pour lutter contre la crise des opioïdes en Alberta

L’approche préventive pour combattre la crise des opioïdes.