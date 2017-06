Une délégation de parlementaires du Burkina Faso en visite au Canada

Depuis une semaine, une délégation de parlementaires du Burkina Faso est au Canada afin notamment d’étudier d’autres démocraties que la leur afin de s’inspirer dans leur gouvernance démocratique.

Le Burkina Faso a connu des années difficiles récemment avec, notamment une insurrection, un coup d’État et un attentat – qui a tué des Québécois, une famille de Beauport près de Québec.

Le tout suivi d’élections démocratiques.

Relations diplomatiques Le Canada et le Burkina Faso ont établi des relations diplomatiques en 1962, peu après que le Burkina Faso eut acquis son indépendance en 1960. Le Canada et le Burkina Faso entretiennent des relations bilatérales harmonieuses et bien établies. Les deux pays collaborent au sein de forums multilatéraux tels que la Francophonie et les Nations Unies et par l’entremise du développement des relations commerciales. Au Burkina Faso, le Canada est représenté par l’Ambassade du Canada à Ouagadougou. Le Burkina Faso est représenté au Canada par l’Ambassade du Burkina Faso à Ottawa.

Des Consuls honoraires sont aussi en poste à Montréal, à Toronto, à Caraquet et à Vancouver. Gouvernement du Canada

À Québec, les parlementaires burkinabés sont allés se recueillir la semaine dernière à Québec pour saluer la mémoire des Québécois décédés.

Dix-huit mois intenses

Des événements qui se sont déroulés en à peine un an et demi.

Aujourd’hui, ils sont venus au pays pour rencontrer des élus et des hauts fonctionnaires à Québec et Ottawa, pour s’inspirer dans l’établissement de leur gouvernance et de leur système parlementaire.

Ils ont aussi eu des rencontres sur la question des mines, le Canada ayant des intérêts économiques importants au Burkina, dans le domaine des mines.

Son excellence Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso était de passage dans les studios de Radio Canada International. Raymond Desmarteau l’a rencontré.