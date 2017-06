Aider les nouveaux arrivants à devenir leur propre patron

Le réflexe pour le nouvel arrivant en quête d’emploi est d’expédier le maximum de CV aux entreprises susceptibles de l’embaucher. Cette démarche n’est malheureusement concluante que pour une poignée de personnes.

Après de moult échecs, le risque pour le nouvel arrivant est de céder au découragement, de remettre en question ses compétences, et de se résoudre à faire des petits boulots pour joindre les deux bouts.

Est-ce la seule issue? Non, répond la Jeune chambre de commerce camerounaise du Canada (JCCCAM). L’organisme à but non lucratif estime qu’il est possible d’encourager les jeunes à devenir leur propre patron. La JCCAM veut substituer le réflexe de l’envoi du CV à celui de la création d’entreprises.

Pierre Ngamaleu est le président du conseil d’administration de la Jeune chambre de commerce camerounaise du Canada.

La Jeune chambre de commerce camerounaise du Canada va récompenser certains entrepreneurs le 10 juin. © JCCAM

En plus d’encourager les jeunes à se lancer dans la création d’entreprises, la JCCAM sert aussi de plateforme entre jeunes et mentors possibles. En outre, dans le cadre du Gala Talents & Innovations, la Jeune chambre de commerce récompense professionnels, travailleurs autonomes, entreprises et autres organismes installés au Canada qui se sont illustrés dans leur domaine d’activités.

L’édition 2017 de cet événement, qui aura lieu le 10 juin à Montréal, souligne l’apport des lauréats dans le développement socioéconomique, politique et culturel du Canada et ainsi que leur impact dans le rayonnement du Cameroun en terre canadienne.

