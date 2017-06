Prévention de l’Ebola au Bénin : un projet mis en oeuvre par Oxfam Québec

Depuis trois ans, une trentaine de dossiers ont été réalisés ici à Radio Canada International avec pour thème l’Ebola.

Que quelques exemples :

Et bien d’autres.

L’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) est considérée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme la plus grave jamais connue avec huit pays touchés, dont six en Afrique de l’Ouest.

Bien que n’ayant pour l’heure connu aucun cas avéré, le Bénin faisait partie des quinze pays prioritaires identifiés par l’OMS dans la lutte contre la MVE, et s’avère particulièrement exposé au risque de contamination du fait de sa position géographique.

Le Bénin est au cœur des échanges sociaux et commerciaux de la sous-région et partage 773 km de frontière avec le Nigeria, qui a connu une vingtaine de cas, dont 8 mortels.

Projet Prévention de la propagation de la maladie à virus Ebola – Oxfam Québec

Aujourd’hui terminé, ce projet de dix-huit se proposait d’intervenir dans les départements de l’Ouémé, de l’Atlantique et du Littoral, à partir de zones sanitaires ciblées, afin d’appuyer les efforts déployés par les autorités béninoises et la communauté internationale et réduire les risques de propagation de la maladie à virus Ebola (MVE) et des autres maladies à potentiel épidémique (fièvres hémorragiques) comme la fièvre lassa.

Financement

Financé par Affaires mondiales Canada, le projet était la réponse du gouvernement canadien à l’appel lancé aux bailleurs de fonds et aux partenaires techniques et financiers, en 2014, par les autorités béninoises en vue de faire face à la menace de propagation de la fièvre Ebola.

Lors du plus récent Forum Afrique-Canada qui se tenait à Ottawa, le docteur Théotime Migan est venu présenter un exposé du projet OXFAM-Québec. Il nous a accordé cet entretien.

Le docteur Théotime Migan est le Point focal du Projet de Prévention de la propagation de la Maladie à virus Ebola (PPMVE) initié par Oxfam-Québec et il a contribué à la mise en œuvre des activités et à l’atteinte des résultats du projet.

Par ailleurs le docteur Théotime Migan est le Point de Contact national du projet 48 pour les pays partenaires des Centres d’Excellence NRBC de la façade africaine de l’Union européenne dont le but est d’améliorer la gestion régionale des crises épidémiques.